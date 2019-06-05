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Более 3,5 тысяч украинцев хотят идти по мажоритарке от "Слуги народа"

Среда, 5 июня 2019, 11:02

В пресс-службе партии "Слуга народа" сообщили, что 3544 человека подали свои заявки для участия в выборах народных депутатов по мажоритарным округам.

Об этом сообщает LIGA.net.

Отмечается, что 2 июня партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" закончила прием заявок от желающих баллотироваться в Раду по мажоритарным округам.

"Свои кандидатуры предложили 3544 человека. Всего по состоянию на 3 июня на сайте партии зарегистрировалось более 30 000 человек, желающих присоединиться к команде "Слуги народа"", - говорится в сообщении.

Сообщается, что отказ получили уже 1265 человек.

В партии добавили, что после проверки анкет, соцсетей, баз и реестров выяснилось, что "некоторые претенденты или их компании ранее были задействованы в коррупционных схемах и скандалах".

"Одного "я хочу быть депутатом" мало. Прежде всего, мы привлекаем к деятельности в нашей партии людей компетентных и профессиональных. Время невежд - далеко позади. Поэтому резюме кандидатов со всеми материалами уже изучаются и тщательно проверяются не только внутренней службой безопасности, но и специалистами HR-агентств", - сказал глава партии Дмитрий Разумков.

Отмечается, что желающих пройти в Раду от "Слуги народа" в мажоритарных округах объявят на съезде партии 8 июня.

Напомним:

  • Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что партия "Слуга народа" якобы не сможет принять участие в парламентских выборах, поскольку Министерство юстиции не хочет вносить изменения в устав по сокращенной процедуре.
  • Однако, 31 мая соответствующие изменения были зарегистрированы Минюстом.
  • Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" хочет получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по результатам досрочных выборов 21 июля.
  • В частности сообщалось, что в Верховную Раду планирует баллотироваться актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик), а также несколько участников "Лиги смеха".
  • Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", партию "Слуга народа" готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.
  • 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
  • Новоизбранный президент хотел переизбрать Раду по несколько новым правилам - без мажоритарки, однако с закрытыми партийными списками, снизив проходной барьер в парламент с 5% до 3%.
  • В то же время народные депутаты не поддержали законодательные инициативы Зеленского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народавиборыВерховная Рада
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