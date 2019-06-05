Более 3,5 тысяч украинцев хотят идти по мажоритарке от "Слуги народа"

В пресс-службе партии "Слуга народа" сообщили, что 3544 человека подали свои заявки для участия в выборах народных депутатов по мажоритарным округам.

Об этом сообщает LIGA.net.

Отмечается, что 2 июня партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" закончила прием заявок от желающих баллотироваться в Раду по мажоритарным округам.

"Свои кандидатуры предложили 3544 человека. Всего по состоянию на 3 июня на сайте партии зарегистрировалось более 30 000 человек, желающих присоединиться к команде "Слуги народа"", - говорится в сообщении.

Сообщается, что отказ получили уже 1265 человек.

В партии добавили, что после проверки анкет, соцсетей, баз и реестров выяснилось, что "некоторые претенденты или их компании ранее были задействованы в коррупционных схемах и скандалах".

"Одного "я хочу быть депутатом" мало. Прежде всего, мы привлекаем к деятельности в нашей партии людей компетентных и профессиональных. Время невежд - далеко позади. Поэтому резюме кандидатов со всеми материалами уже изучаются и тщательно проверяются не только внутренней службой безопасности, но и специалистами HR-агентств", - сказал глава партии Дмитрий Разумков.

Отмечается, что желающих пройти в Раду от "Слуги народа" в мажоритарных округах объявят на съезде партии 8 июня.

Напомним: