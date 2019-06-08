В партии "Видродження" заявили, что сами хотели выгнать главу
В партии "Видродження" заявляют, что решение о замене председателя партии было принято еще до объединения с "Оппозиционным блоком".
Об этом говорится в заявлении "Видродження" после того, как председатель партии Виктор Бондарь в пятницу заявил о выходе из политсилы за того, что она объединилась с "Оппозиционным блоком".
"Решение о замене председателя партии "Видродження" Виктора Бондаря было принято сразу после его провального результата на последних президентских выборах", - заявили в партии.
Там отметили, что политсовет и центральная контрольно-ревизионная комиссия политсилы рекомендовали рассмотреть этот вопрос на следующем съезде, который был перенесен из объявления досрочных выборов в парламент.
"Виктор Бондарь об этом решении знал. Но на днях решил своими громкими постами в Facebook заработать баллов для самопиара", - говорится в заявлении.
Напомним:
- 7 июня Партии "Оппозиционный блок", "Видродження", "Партия мира и развития", "Наши" и "Доверяй делам" объединились перед парламентскими выборами.
- В тот же день глава партии "Видродження" и сопредседатель ее группы в Верховной Раде Виктор Бондарь заявил о выходе из партии и сложении полномочий председателя. Этот шаг он объяснил тем, что другие члены партии решили объединиться с "Оппозиционным блоком" для совместного похода на выборы Рады.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua