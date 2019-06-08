В партии "Видродження" заявили, что сами хотели выгнать главу

В партии "Видродження" заявляют, что решение о замене председателя партии было принято еще до объединения с "Оппозиционным блоком".

Об этом говорится в заявлении "Видродження" после того, как председатель партии Виктор Бондарь в пятницу заявил о выходе из политсилы за того, что она объединилась с "Оппозиционным блоком".

"Решение о замене председателя партии "Видродження" Виктора Бондаря было принято сразу после его провального результата на последних президентских выборах", - заявили в партии.

Там отметили, что политсовет и центральная контрольно-ревизионная комиссия политсилы рекомендовали рассмотреть этот вопрос на следующем съезде, который был перенесен из объявления досрочных выборов в парламент.

"Виктор Бондарь об этом решении знал. Но на днях решил своими громкими постами в Facebook заработать баллов для самопиара", - говорится в заявлении.

Напомним: