Источник: ответы Нацполиции, Офиса президента и Генпрокуратуры на запросы УП

Следствие по делу об убийстве одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета утверждает, что в течение третьего года расследования допросило 200 человек и уже доложило президенту Владимиру Зеленскому.

Из ответа Нацполиции от 19 июля: "В период с 20.07.2018 по настоящее время, допрошено более 200 человек, а также проведены другие следственные действия, в том числе более 100 временных доступов к вещам и документам... 13 комплексных судебных экспертиз, ряд осмотров вещей и документов, наложено 3 ареста на информацию, направлено 2 международных поручения о проведении следственных действий на территории США и Швеции".

"Допрошено... бывшего сотрудника СБУ (его пребывание под домом Шеремета установили журналисты – УП) и проведен с ним следственный эксперимент, а также допрошены владельцы автомобилей Sкоdа Осtаvіа, д.н.з. АА 2551 МО, Меrсеdеs белого цвета (машины, которые были ночью под домом Шеремета и на которые обратили внимание журналисты – УП) и лиц, которые ими пользовались накануне убийства Павла Шеремета".

"Досудебное расследование в вышеуказанном уголовном производстве продолжается и о ходе его проведения 19.07.2019 проинформирован Офис президента Украины Зеленского В.А."

Из ответа Офиса президента от 18 июля: "В. Зеленским заслушан отчет Министра внутренних дел Украины А. Авакова о ходе досудебного расследования убийства журналиста П.Шеремета, и пока указанное расследование находится на контроле у ​​главы государства".

Из ответа Генпрокуратуры: "Ход досудебного расследования находится на постоянном контроле генерального прокурора".

Детали: УП направила запросы 10 июля. Офис президента дважды отправлял ответ. Сначала, 15 июля, у Зеленского заверили, что планируют "в ближайшее время" прислать правоохранителям официальные запросы о ходе расследования.

Второе письмо пришло 18 июля. В нем уже говорилось, что президент заслушал отчет Авакова, а его Офис обратился к Нацполиции с запросом по делу.

Полиция отреагировала на обращение президента 19 июля – в тот самый день, когда прислала ответ "Украинской правде".

В Генпрокуратуре на вопрос об отчетах главе государства ответили, что это "законодательством не предусмотрено".

Кроме того, в ГПУ не стали комментировать слова своего руководителя Юрия Луценко о якобы прогрессе в деле. Ведомство отметило, что "закон не предусматривает предоставления объяснений и комментариев".

Правоохранители оставила без ответа следующие вопросы: какое количество человек сейчас проверяется на причастность, получало ли следствие записи с камер, которые изъяла Служба безопасности, были ли открыты другие дела, которые напрямую или косвенно касаются убийства Шеремета, установлены ли факты наблюдения за сотрудниками УП, были ли предприняты попытки допросить экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, с которым Шеремет встречался незадолго до убийства, когда в последний раз полиция или СБУ докладывали генпрокурору.

Что было раньше: Год назад полиция не ответила на вопрос УП, фигурируют ли в материалах дела автомобили Sкоdа Осtаvіа и Меrсеdеs, которые заметили журналисты, сколько человек следствие допросило за год.

Знать больше: 3 роки без відповіді. Що відбувається у розслідуванні вбивства Павла Шеремета

История вопроса: