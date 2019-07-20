Дело Шеремета: следствие допросило тех, на кого указали журналисты, и доложило Зеленскому
Источник: ответы Нацполиции, Офиса президента и Генпрокуратуры на запросы УП
Следствие по делу об убийстве одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета утверждает, что в течение третьего года расследования допросило 200 человек и уже доложило президенту Владимиру Зеленскому.
Из ответа Нацполиции от 19 июля: "В период с 20.07.2018 по настоящее время, допрошено более 200 человек, а также проведены другие следственные действия, в том числе более 100 временных доступов к вещам и документам... 13 комплексных судебных экспертиз, ряд осмотров вещей и документов, наложено 3 ареста на информацию, направлено 2 международных поручения о проведении следственных действий на территории США и Швеции".
"Допрошено... бывшего сотрудника СБУ (его пребывание под домом Шеремета установили журналисты – УП) и проведен с ним следственный эксперимент, а также допрошены владельцы автомобилей Sкоdа Осtаvіа, д.н.з. АА 2551 МО, Меrсеdеs белого цвета (машины, которые были ночью под домом Шеремета и на которые обратили внимание журналисты – УП) и лиц, которые ими пользовались накануне убийства Павла Шеремета".
"Досудебное расследование в вышеуказанном уголовном производстве продолжается и о ходе его проведения 19.07.2019 проинформирован Офис президента Украины Зеленского В.А."
Из ответа Офиса президента от 18 июля: "В. Зеленским заслушан отчет Министра внутренних дел Украины А. Авакова о ходе досудебного расследования убийства журналиста П.Шеремета, и пока указанное расследование находится на контроле у главы государства".
Из ответа Генпрокуратуры: "Ход досудебного расследования находится на постоянном контроле генерального прокурора".
Детали: УП направила запросы 10 июля. Офис президента дважды отправлял ответ. Сначала, 15 июля, у Зеленского заверили, что планируют "в ближайшее время" прислать правоохранителям официальные запросы о ходе расследования.
Второе письмо пришло 18 июля. В нем уже говорилось, что президент заслушал отчет Авакова, а его Офис обратился к Нацполиции с запросом по делу.
Полиция отреагировала на обращение президента 19 июля – в тот самый день, когда прислала ответ "Украинской правде".
В Генпрокуратуре на вопрос об отчетах главе государства ответили, что это "законодательством не предусмотрено".
Кроме того, в ГПУ не стали комментировать слова своего руководителя Юрия Луценко о якобы прогрессе в деле. Ведомство отметило, что "закон не предусматривает предоставления объяснений и комментариев".
Правоохранители оставила без ответа следующие вопросы: какое количество человек сейчас проверяется на причастность, получало ли следствие записи с камер, которые изъяла Служба безопасности, были ли открыты другие дела, которые напрямую или косвенно касаются убийства Шеремета, установлены ли факты наблюдения за сотрудниками УП, были ли предприняты попытки допросить экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, с которым Шеремет встречался незадолго до убийства, когда в последний раз полиция или СБУ докладывали генпрокурору.
Что было раньше: Год назад полиция не ответила на вопрос УП, фигурируют ли в материалах дела автомобили Sкоdа Осtаvіа и Меrсеdеs, которые заметили журналисты, сколько человек следствие допросило за год.
Знать больше: 3 роки без відповіді. Що відбувається у розслідуванні вбивства Павла Шеремета
- Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установлено.
- Журналисты "Слидство.Инфо" в собственном фильме-расследовании рассказали, что в ту ночь под домом Шеремета стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода". Водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Впрочем, Устименко допросили.
- Затем в полиции признали, что допустили ошибки в ходе расследования, а пятый президент Петр Порошенко, который в начале называл расследования делом чести, в мая 2017 года признался, что ждал лучшего результата.
- В сентябре 2017 стало известно, что полиция засекретила все судебные решения по делу.
- В 2018 году в СБУ констатировали, что за почти 2 года расследования у следствие нет реальной доказательной базы.
- Редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула требовала расследовать гибель Шеремета в 2016 году как террористический акт, однако в генпрокуратуре не нашли признаков теракта.
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