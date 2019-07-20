Справа Шеремета: слідство допитало тих, кого знайшли ЗМІ, і доповідало президенту

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Субота, 20 липня 2019, 11:20

Джерело: відповіді Нацполіції, Офісу президента та Генпрокуратури на запити УП

Слідство у справі вбивства Павла Шеремета стверджує, що протягом третього року розслідування допитало 200 осіб і вже доповіло президенту Володимиру Зеленському, про що так повідомив і його офіс.

З відповіді Нацполіції від 19 липня: "В період з 20.07.2018 по теперішній час, допитано понад 200 осіб, а також проведено інші слідчі дії, в тому числі понад 100 тимчасових доступів до речей і документів… 13 комплексних судових експертиз, ряд оглядів речей і документів, накладено 3 арешти на інформацію, направлено 2 міжнародні доручення про проведення слідчих дій на території США і Швеції".

"Допитано… колишнього працівника СБУ (його перебування під будинком Шеремета встановили журналісти – УП) та проведено з ним слідчий експеримент, а також допитано власників автомобілів Sкоdа Осtаvіа, д.н.з. АА 2551 МО, Меrсеdеs білого кольору (автівки, які були вночі під будинком Шеремета і на які звернули увагу журналісти – УП) і осіб, які ними користувалися на передодні вбивства Павла Шеремета".

"Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні триває та про хід його проведення 19.07.2019 поінформовано Офіс президента України Зеленського В.О."

З відповіді Офісу президента від 18 липня: "В. Зеленським заслухано звіт Міністра внутрішніх справ України А.Авакова щодо ходу досудового розслідування вбивства журналіста П.Шеремета, та наразі вказане розслідування перебуває на контролі у глави держави".

З відповіді Генпрокуратури: "Хід досудового розслідування перебуває на постійному контролі генерального прокурора".

Деталі: УП надіслала запити 10 липня. Офіс президента двічі відправляв відповідь. Спершу, 15 липня, у Зеленського запевнили, що планують "найближчим часом" надіслати правоохоронцям офіційні запити щодо перебігу розслідування.

Другий лист надійшов 18 липня. У ньому вже йшлось, що президент заслухав звіт Авакова, а його Офіс звернувся до Нацполіції із запитом щодо справи.

Поліція відреагувала на звернення президента 19 липня – у той самий день, коли надіслала відповідь "Українській правді".

У Генпрокуратурі на запитання про звіти главі держави відповіли, що це "законодавством не передбачено".

Крім того, у ГПУ не стали коментувати слова свого очільника Юрія Луценка про нібито прогрес у справі. Відомство зазначило, що "закон не передбачає  надання пояснень та коментарів".

Правоохоронці залишили без відповіді такі запитання: яка кількість осіб наразі перевіряється на причетність, чи отримувало слідство записи з камер, які вилучила Служба безпеки, чи були відкриті інші справи, які напряму або опосередковано стосуються вбивства Шеремета, чи встановлені факти спостереження за співробітниками УП, чи були здійснені спроби допитати екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, з яким Шеремет зустрічався незадовго до вбивства, коли востаннє поліція чи СБУ звітували генпрокурору.

Що було раніше: Рік тому поліція не відповіла на питання УП, чи фігурують у матеріалах справи автомобілі Sкоdа Осtаvіа та Меrсеdеs, які помітили журналісти, скількох осіб слідство допитало за рік.

Знати більше: 3 роки без відповіді. Що відбувається у розслідуванні вбивства Павла Шеремета

Історія питання:

  • Президент Володимир Зеленський у третю роковину вбивства заявив, що чекає на доповідь від генпрокурора, глави МВС, глави Нацполіції та голови СБУ.
  • Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але за три роки ані організаторів, ані виконавців вибуху не встановлено.
  • Журналісти "Слідство.Інфо" у власному фільмі-розслідуванні розповіли, що тієї ночі під будинком Шеремета стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода". Водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. Втім, Устименка допитали.
  • У вересні 2017 року стало відомо, що поліція засекретила всі судові рішення у справі.
  • Редактор-засновник "Української правди" Олена Притула вимагала розслідувати загибель Шеремета у 2016 році як терористичний акт, однак у генпрокуратурі не знайшли ознак теракту.

Українська правда

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Теми: Справа Шеремета вбивство


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