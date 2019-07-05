Новости 5 июля: Конфликт в Зе!команде, друк бюллетеней и новые кадровые решения Зеленского
У главы СБУ Ивана Баканова наметился конфликт с окружением Богдана, своевременная печать и доставка бюллетеней под угрозой, Зеленский начал чистку в АМКУ — новости, которые были актуальны 5 июля.
О конфликте
У нового главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова наметился конфликт с окружением главы Офиса президента Андрея Богдана. По словам собеседников, Баканов не согласовывает с Офисом президента назначения заместителей в СБУ.
О печати бюллетеней
Центральная избирательная комиссия заявила, что новая жеребьевка партий для определения их номеров в бюллетене сделает невозможным своевременную печать и доставку бюллетеней. В ЦИК напомнили, что не согласны с решением суда, который обязал провести пережеребьевку.
О кадровых решениях
Президент Владимир Зеленский уволил трех государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины. Госуполномоченные работали в АМКУ с 2015 года.
Зеленский назначил двух заместителей председателя Службы безопасности, а также начальника главного следственного управления СБУ.
Зеленский уволил Александра Куця с должности председателя Донецкой областной государственной администрации. Другим указом он назначил Павла Кириленко председателем Донецкой ОГА.
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О других важных новостях
Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество третьего президента Украины Виктора Ющенко. Речь идет об обвинении в растрате 540 миллионов гривен.
Кабинет министров Украины уволил Максима Нефьодова с должности заместителя министра экономического развития и торговли и назначил главой Государственной таможенной службы.