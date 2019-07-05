Новини 5 липня: Конфлікт у Зе!команді, друк бюлетенів та нові кадрові рішення Зеленського
У очільника СБУ Івана Баканова намітився конфлікт з оточенням глави ОП Андрія Богдана, вчасний друк та доставка бюлетеней під загрозою, Зеленський почав чистку в АМКУ — новини, які були актуальні 5 липня.
Про конфлікти
У нового очільника Служби безпеки України Івана Баканова намітився конфлікт із оточенням голови Офісу президента Андрія Богдана. За словами співрозмовників, Баканов не погоджує з Офісом президента призначення заступників в СБУ.
Про друк бюлетенів
Центральна виборча комісія заявила, що нове жеребкування партій для визначення їхніх номерів у бюлетені зробить неможливим вчасний друк і доставку бюлетенів. У ЦВК також нагадали, що не погоджуються із рішенням суду, який зобов’язав провести пережеребкуваня.
Про кадрові рішення
Президент Володимир Зеленський звільнив трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України. Держуповноважені працювали в АМКУ з 2015 року.
Також Зеленський призначив двох заступників голови Служби безпеки, а також начальника головного слідчого управління СБУ.
А ще президент звільнив Олександра Куця з посади голови Донецької обласної державної адміністрації. Іншим указом він призначив Павла Кириленка новим головою Донецької ОДА.
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