Новини 5 липня: Конфлікт у Зе!команді, друк бюлетенів та нові кадрові рішення Зеленського

У очільника СБУ Івана Баканова намітився конфлікт з оточенням глави ОП Андрія Богдана, вчасний друк та доставка бюлетеней під загрозою, Зеленський почав чистку в АМКУ — новини, які були актуальні 5 липня.

Про конфлікти

У нового очільника Служби безпеки України Івана Баканова намітився конфлікт із оточенням голови Офісу президента Андрія Богдана. За словами співрозмовників, Баканов не погоджує з Офісом президента призначення заступників в СБУ.

Про друк бюлетенів

Центральна виборча комісія заявила, що нове жеребкування партій для визначення їхніх номерів у бюлетені зробить неможливим вчасний друк і доставку бюлетенів. У ЦВК також нагадали, що не погоджуються із рішенням суду, який зобов’язав провести пережеребкуваня.

Про кадрові рішення

Президент Володимир Зеленський звільнив трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України. Держуповноважені працювали в АМКУ з 2015 року.

Також Зеленський призначив двох заступників голови Служби безпеки, а також начальника головного слідчого управління СБУ.

А ще президент звільнив Олександра Куця з посади голови Донецької обласної державної адміністрації. Іншим указом він призначив Павла Кириленка новим головою Донецької ОДА.

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Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає майже 15 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

Про інші важливі новини

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