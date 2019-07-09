Лавров – Зеленскому: Серьезные предложения не делаются через Facebook

Источник: российский "Интерфакс".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложение президента Владимира Зеленского о проведении саммита с участием России, Украины, Великобритании, Германии, Франции и США "имеет право на существование, но упор должен делаться на прямой диалог сторон конфликта".

Прямая речь: "Этот формат и нормандский, и минский, был одобрен Советом Безопасности ООН, это является непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу. Другие предложения, наверное, имеют право на существование. Но упор надо делать на прямой диалог, это сердцевина Минских договоренностей".



"Когда речь идёт о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через "Фейсбук".



"Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую Минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами договоренности".

При этом Лавров отметил, что предложение Зеленского не обсуждалось на неформальной встрече ОБСЕ, которая состоялась во вторник.

Почему это важно: Россия с 2014 года совершает вооруженную агрессию относительно Украины: аннексировала полуостров Крым и поддерживает незаконные вооруженные формирования на Донбассе, где также воюют представители регулярных войск РФ. При этом РФ отрицает присутствие на Донбассе и называет это "внутриукраинским конфликтом". Кремль постоянно склоняет официальный Киев к прямому диалогу с боевиками "Л/ДНР"



Что было ранее: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит предложение президента Украины о встрече в Минске вместе с президентом России Владимиром Путиным с участием президентов США и Франции и премьера Великобритании Терезы Мэй.

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