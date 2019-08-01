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Кличко раскрыл детали беседы с адвокатом Трампа

Четверг, 1 августа 2019, 16:58

Источник: "Укринформ"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обсудил с адвокатом президента США Дональда Трампа и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани нынешнюю ситуацию с местным самоуправлением в Киеве.

Прямая речь: "Я звонил Рудольфу Джулиани, он пригласил меня, я приехал на эту встречу. Мы обсуждали политическую ситуацию в Украине, обсуждали реформы, которые происходят в Украине, и обсуждали ситуацию с самоуправлением.

Потому что на сегодняшний день есть угроза того, что киевлян хотят лишить права избирать человека, который берет определенные обязательства. ... Двигаются методами Януковича, когда мэра подвинут в сторону и будут ставить человека сверху.

Если у кого есть желание стать мэром Киева, пожалуйста, это выборы, это единственное демократическое направление, где можно получить должность Киевского городского головы, а не назначения сверху. Все эти вопросы также обсуждались с господином Джулиани".

Детали: По словам Кличко, КГГА должен возглавлять только избранный Киевский городской голова.

Он также заявил, что не держится ни за какие должности и заверил, что Джулиани изучает нынешнюю ситуацию в Украине и "держит руку на пульсе".

Что было раньше: 31 июля Кличко встретился в США с Рудольфом Джулиани. Тогда Кличко заявил, что они обсудили ситуацию в Украине и перспективы дальнейшего сотрудничества стран.

За день до этого руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Кличко не контролирует столичный совет, и свои группы в ней есть у отдельных "смотрящих".

По словам Богдана, к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" и предлагала разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.

Также глава Офиса президента предложил Кличко самому подать в отставку

Кличко на это записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором пожаловался на некомпетентность главы Офиса президента Андрея Богдана.

История вопроса:

  • Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА еще в начале июля.
  • По данным УП, в партии "Слуга народа" рассматривают две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации: Ткаченко (№9 в списке "Слуги народа") и бизнесмена Андрея Холодова (№22 в избирательном списке).
  • 5 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о разделении полномочий мэра и главы Киевской администрации.
  • 24 июля стало известно, что Офис президента Владимира Зеленского просит Кабинет министров уволить Виталия Кличко от должности главы КГГА.
  • 10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп.
  • Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.
  • Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".
  • Среди таких людей он назвал нардепа Сергея Лещенко. 
  • Сам Лещенко заявил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.
  • У Зеленского заявили, что каких-либо договоренностей новоизбранного президента с Джулиани не было, а сам Зеленский узнал о приезде адвоката Дональда Трампа со СМИ.

Знать большеКиєве мій! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко

"Украинская правда" в Threads

Темы: Виталий КличкоТрампСШАЗеленскийБогдан
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