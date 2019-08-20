Кличко пришел на канал Медведчука, защищает свои мосты

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Вторник, 20 августа 2019, 18:26

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в эфире "112 Украина"

Виталий Кличко уверяет, что скандалы вокруг столичных мостов несправедливо используют его оппоненты, как метод политической борьбы.

Кличко о стеклянном мосте: Он нравится каждому, кто приходит на этот стеклянный мост, но не нравится политическим оппонентам и стал элементом политической борьбы.

А то, что воровали проект - ложь, украли деньги - ложь, мост треснул - ложь.

Я благодарен всем, кто говорит о мосте. Могу сказать, мост стал элементом политической борьбы. Я ни одного человека не встречал, который бы подошел и сказал: "Зачем этот мост, зачем вы его построили".

Детали: Кличко говорит, что когда появляются слухи о мосте, то он сам ходит и проверяет его, не доверяя СМИ. Он заверил, что новое стекло уже стоит на мосту, пока нужно лишь время, чтобы дать ему "выстояться".

Кличко о Шулявском путепроводе: "Уже два пролета конструкции установлены. Наша цель, чтобы к концу этого года - движение транспорта уже пошло по мосту".

Детали: По его словам, сейчас в Киеве продолжаются интенсивные работы по всему городу. В частности, недавно закончили ремонт у моста Метро, ​​продолжаются работы на Подольско-Воскресенском мосту, Шулявском мосту, Борщаговском мосту и пешеходном мосту на Труханов остров.

Кличко напомнил, что инфраструктура ему досталась "в уставшем состоянии".

Что было раньше: В Офисе президента недовольны работой Кличко и 24 июля президент Владимир Зеленский обратился в Кабинет министров с просьбой уволить его с должности председателя Киевской городской администрации.

В Кабмине заявили, что не будут рассматривать вопрос увольнения Кличко. Этим вопросом займется следующее правительство уже осенью.

В ОП считают, что Кличко не контролирует Киевсовет и договаривается со "смотрящими", чтобы проводить необходимые решения, а у него под боком проворачивают различные схемы и делят бюджет.

История вопроса:

  • Глава Офиса президента Андрей Богдан заявлял о необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА.
  • 5 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о распределении полномочий мэра и главы Киевской администрации.
  • По данным УП, в партии "Слуга народа" рассматривают две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации: Ткаченко, который проходит в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №9 и бизнесмена Андрея Холодова – №22 в избирательном списке.

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Алена Мазуренко, УП

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Темы: Кличко Киев Медведчук Зеленский Богдан


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