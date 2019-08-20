Кличко прийшов на канал Медведчука, захищає свої мости

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко в ефірі "112 Україна"

Віталій Кличко запевняє, що скандали навколо столичних мостів несправедливо використовують його опоненти, як метод політичної боротьби.

Кличко про скляний міст: Він подобається кожному, хто приходить на цей скляний міст, але не подобається політичним опонентам і став елементом політичної боротьби.

А те, що крали проект – брехня, вкрали гроші – брехня, міст тріснув – брехня.

Я вдячний всім, хто говорить про міст. Можу сказати, міст став елементом політичної боротьби. Я жодної людини не зустрічав, яка підійшла б сказала: "Навіщо цей міст, навіщо ви його побудували".

Деталі: Кличко каже, що коли з’являються чутки про міст, то він сам ходить і перевіряє його, не довіряючи ЗМІ. Він запевнив, що нове скло вже стоїть на мосту, наразі потрібен лише час, щоб дати йому "вистоятися".

Кличко про Шулявський шляхопровід: "Вже два прольоти конструкції встановлено. Наша мета, щоб до кінця цього року – рух транспорту вже пішов по мосту".

Деталі: За його словами, наразі у Києві тривають інтенсивні роботи по всьому місту. Зокрема, нещодавно закінчили ремонт біля мосту Метро, тривають роботи на Подільсько-Воскресенському мосту, Шулявському мосту, Борщагівському мосту та пішоходному мосту на Труханів острів.

Кличко нагадав, що інфраструктура йому дісталася "у втомленому стані".

Що було раніше: В Офісі президента незадоволені роботою Кличка і 24 липня президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з проханням звільнити його з посади голови Київської міської адміністрації.

У Кабміні заявили, що не будуть розглядати питання звільнення Кличка. Цим питанням займеться наступний уряд уже восени.

В ОП вважають, що Кличко не контролює Київраду і домовляється зі "смотрящими", щоб проводити необхідні рішення, а в нього під боком провертають різні схеми й ділять бюджет.

Історія питання:

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА ще на початку липня.

5 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціюватимедострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.

За даними УП, у партії "Слуга народу" розглядають дві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації: Олександра Ткаченка (№9 у списку "Слуги народу") та бізнесмена Андрія Холодова (№22 у виборчому списку).

"112 Україна" формально належить Тарасу Козаку, керівництво телеканалу пов'язують з кумом Путіна і одним з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком.

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