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Новости 29 августа: начало Верховной Рады 9 созыва, новый Кабмин

Четверг, 29 августа 2019, 22:40

Верховная Рада 9 созыва начала свою работу и выбрала состав нового Кабмина — новости, которые были актуальны 29 августа.

О Раде 9.0

На первом заседании парламента 9-го созыва 29 августа народные депутаты приняли присягу. Верховная Рада создала 5 фракций и одну депутатскую группу в парламенте.

Голосами 382 новоизбранных депутатов главой Верховной Рады было избрано руководителя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

Руслана Стефанчука было избрано первым заместителем председателя парламента. За него отдали голоса 330 народных депутатов. Заместителем спикера стала представительница "Батькивщины" Елена Кондратюк, получившая 318 голосов нардепов.

О Кабмине

Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром Украины заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука.

Министром обороны назначено внештатного советника Зеленского Андрея Загороднюка.

Министром иностранных дел назначено Вадима Пристайко.

Министром внутренних дел оставили Арсена Авакова под "персональную ответственность" Зеленского.

Остальной состав нового Кабмина — по ссылке.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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Украинская правда

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