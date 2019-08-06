На скандальном 50 округе нашли бюллетени с галочками за 3 кандидатов
Вторник, 6 августа 2019, 12:23
Источник: полиция Донецкой области.
В Покровске Донецкой области в подъезде многоэтажки 5 августа нашли 4 бюллетеня по внеочередным выборам народных депутатов Украины.
Все они были заполнены сразу за трех кандидатов.
Детали: Следственно-оперативная группа задокументировала этот факт и в присутствии понятых изъяла бюллетени.
Открыто уголовное производство по ч.4 ст.158 Уголовного кодекса Украины (фальсификация избирательных документов).
Напомним, что бюллетени считаются испорченными, если в них стоит больше, чем одна отметка.
История вопроса:
- 5 августа Центральная избирательная комиссия объявила результаты пересчета голосов в одномандатном избирательном округе №50, что в Покровске: там победил кандидат от "Оппозиционного блока" Руслан Требушкин.
- При этом ЦИК приняла постановление о нарушении избирательных прав в 50-м округе и обратилась с этим в полицию.
- После выборов 21 июля на 50-й округ в Покровске полиция на вертолете доставляла спецподразделение из-за протестов, так как наблюдатели обнаружили расхождения в цифрах протоколов.
- 24 июля ЦИК обработала 100% протоколов УИК – покровский городской глава Руслан Требушкин опередил добропольского городского главу Андрея Аксенова (самовыдвиженец).
- Позже ЦИК сделала повторный пересчет голосов на окурге №50.
- Центризбирком признал бездействующей окружную избирательную комиссию в 50-м округе.