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На скандальном 50 округе нашли бюллетени с галочками за 3 кандидатов

Вторник, 6 августа 2019, 12:23

Источник: полиция Донецкой области.

В Покровске Донецкой области в подъезде многоэтажки 5 августа нашли 4 бюллетеня по внеочередным выборам народных депутатов Украины.

Все они были заполнены сразу за трех кандидатов.

 

Детали: Следственно-оперативная группа задокументировала этот факт и в присутствии понятых изъяла бюллетени.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.158 Уголовного кодекса Украины (фальсификация избирательных документов).

 

Напомним, что бюллетени считаются испорченными, если в них стоит больше, чем одна отметка.

История вопроса:

  • 5 августа Центральная избирательная комиссия объявила результаты пересчета голосов в одномандатном избирательном округе №50, что в Покровске: там победил кандидат от "Оппозиционного блока" Руслан Требушкин.
  • При этом ЦИК приняла постановление о нарушении избирательных прав в 50-м округе и обратилась с этим в полицию.
  • После выборов 21 июля на 50-й округ в Покровске полиция на вертолете доставляла спецподразделение из-за протестов, так как наблюдатели обнаружили расхождения в цифрах протоколов.
  • 24 июля ЦИК обработала 100% протоколов УИК – покровский городской глава Руслан Требушкин опередил добропольского городского главу Андрея Аксенова (самовыдвиженец).
  • Позже ЦИК сделала повторный пересчет голосов на окурге №50.
  • Центризбирком признал бездействующей окружную избирательную комиссию в 50-м округе.

Темы: виборыДонецкая областьполиция
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