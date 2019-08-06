На скандальном 50 округе нашли бюллетени с галочками за 3 кандидатов

Источник: полиция Донецкой области.

В Покровске Донецкой области в подъезде многоэтажки 5 августа нашли 4 бюллетеня по внеочередным выборам народных депутатов Украины.

Все они были заполнены сразу за трех кандидатов.

Детали: Следственно-оперативная группа задокументировала этот факт и в присутствии понятых изъяла бюллетени.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.158 Уголовного кодекса Украины (фальсификация избирательных документов).

Напомним, что бюллетени считаются испорченными, если в них стоит больше, чем одна отметка.

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