На скандальному 50 окрузі знайшли бюлетені з галочками за 3 кандидатів
Джерело: поліція Донецької області.
У Покровську Донецької області у під’їзді багатоповерхівки 5 серпня знайшли 4 бюлетені з позачергових виборів народних депутатів України.
Усі вони були заповнені одразу за трьох кандидатів.
Деталі: Слідчо-оперативна група задокументувала цей факт та у присутності понятих вилучила бюлетені.
Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.158 Кримінального кодексу України (Фальсифікація виборчих документів).
Нагадаємо, що бюлетені вважаються зіпсованими, якщо в них стоїть більше, ніж одна позначка.
Історія питання:
- 5 серпня Центральна виборча комісія оголосила результати перерахунку голосів в одномандатному виборчому окрузі №50, що в Покровську: там переміг кандидат від "Опозиційного блоку" Руслан Требушкін.
- При цьому ЦВК ухвалила постанову про порушення виборчих прав у 50-му окрузі і звернулася з цим до поліції.
- Після виборів 21 липня на 50-й округ у Покровську поліція на гелікоптері доставляла спецпідрозділ через протести, адже спостерігачі виявили розбіжності у цифрах протоколів.
- 24 липня ЦВК опрацювала 100% протоколів ДВК – покровський міський голова Руслан Требушкін випередив добропільського міського голову Андрія Аксьонова (самовисуванець).
- Згодом ЦВК здійснила повторний перерахунок голосів на окрузі №50.
- Центрвиборчком визнав бездіяльною окружну виборчу комісію в 50-му окрузі.
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