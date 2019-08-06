На скандальному 50 окрузі знайшли бюлетені з галочками за 3 кандидатів

Джерело: поліція Донецької області.

У Покровську Донецької області у під’їзді багатоповерхівки 5 серпня знайшли 4 бюлетені з позачергових виборів народних депутатів України.

Усі вони були заповнені одразу за трьох кандидатів.

Деталі: Слідчо-оперативна група задокументувала цей факт та у присутності понятих вилучила бюлетені.

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.158 Кримінального кодексу України (Фальсифікація виборчих документів).

Нагадаємо, що бюлетені вважаються зіпсованими, якщо в них стоїть більше, ніж одна позначка.

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