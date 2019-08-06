На скандальному 50 окрузі знайшли бюлетені з галочками за 3 кандидатів

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Вівторок, 6 серпня 2019, 12:23

Джерело: поліція Донецької області.

У Покровську Донецької області у під’їзді багатоповерхівки 5 серпня знайшли 4 бюлетені з позачергових виборів народних депутатів України.

Усі вони були заповнені одразу за трьох кандидатів.

 

Деталі: Слідчо-оперативна група задокументувала цей факт та у присутності понятих вилучила бюлетені.

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.158 Кримінального кодексу України (Фальсифікація виборчих документів).

 

Нагадаємо, що бюлетені вважаються зіпсованими, якщо в них стоїть більше, ніж одна позначка.

Історія питання:

  • 5 серпня Центральна виборча комісія оголосила результати перерахунку голосів в одномандатному виборчому окрузі №50, що в Покровську: там переміг кандидат від "Опозиційного блоку" Руслан Требушкін.
  • При цьому ЦВК ухвалила постанову про порушення виборчих прав у 50-му окрузі і звернулася з цим до поліції.
  • Після виборів 21 липня на 50-й округ у Покровську поліція на гелікоптері доставляла спецпідрозділ через протести, адже спостерігачі виявили розбіжності у цифрах протоколів.
  • 24 липня ЦВК опрацювала 100% протоколів ДВК – покровський міський голова Руслан Требушкін випередив добропільського міського голову Андрія Аксьонова (самовисуванець).
  • Згодом ЦВК здійснила повторний перерахунок голосів на окрузі №50.
  • Центрвиборчком визнав бездіяльною окружну виборчу комісію в 50-му окрузі.

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Теми: вибори Донецька область поліція


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