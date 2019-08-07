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Арахамия озвучил список претендентов на пост премьер-министра

Среда, 7 августа 2019, 03:01
Арахамия озвучил список претендентов на пост премьер-министра

У партии "Слуга народа" есть шорт-лист кандидатур на должность премьер-министра.

Об этом заявил новоизбранный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия в интервью Радио НВ.

"У нас есть шорт-лист, в нем Андрей Коболев [председатель правления НАК Нафтогаз Украины], Юрий Витренко [исполнительный директор Нафтогаза], Алексей Гончарук [заместитель председателя ОП по экономическим вопросам] и Владислав Рашкован [исполнительный директор Международного валютного фонда]", — рассказал Арахамия.

Он также подтвердил, что главу партии СН Дмитрия Разумкова считают "безальтернативным" кандидатом на должность спикера Верховной Рады.

А на пост генерального прокурора, Арахамия назвал возможным претендентом заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку, однако подчеркнул, что есть альтернативные кандидаты.

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Напомним:

  • Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.
  • По итогам обработки100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа".
  • Ранее сообщалось, что глава партии "Слуги народа" Дмитрий Разумков может стать спикером нового парламента,  Давид Арахамия возглавить фракцию СН, а на должность вице-спикера предлагают Руслана Стефанчука. Также в СН определились, кто кто возглавит комитеты ВР.

Темы: премьерСлуга народаВерховная РадакадрыАрахамия
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