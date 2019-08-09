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Зеленский изменил состав Национального инвестсовета

Пятница, 9 августа 2019, 12:51

Источник: указ президента №588 от 9 августа

Президент Владимир Зеленский своим указом внес изменения в состав Национального инвестиционного совета, утвердив в нем двух заместителей руководителя Офиса президента.

Текст указа: "Утвердить в персональном составе Национального инвестиционного совета следующих лиц: Алексей Гончарук – заместитель руководителя Офиса президента, Вадим Пристайко – заместитель руководителя Офиса президента".

Детали: Также Зеленский ввел в персональный состав Нацинвестсовета главного исполнительного директора корпорации "Citigroup Inc." (США) по работе со странами Европы, Ближнего Востока и Африки Дэвида Ливингстона, председателя правления и исполнительного директора компании "Rakuten Inc." (Япония) Хироши Mикитани и старшего вице-президента, финансового директора компании "General Electric" (США) Джейми Миллера.

Также президент вывел из состава Нацинвестсовета Джеймса Коулза.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

История вопроса: 

  • 24 июня Зеленский назначил блогера, IT-предпринимателя и четвертого номера партии "Слуга народа" Давида Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета.
  • 26 июня пресс-служба президента сообщила, что Зеленский пригласил в состав Национального инвестиционного совета владельца Viber Хироши Микитани.   

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Темы: Зеленскийинвестиции
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