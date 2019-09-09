Зеленский назначил замов главы Погранслужбы

Источник: указы №673 / 2019 и №674 / 2019

Президент Владимир Зеленский назначил первого заместителя и заместителя председателя Государственной пограничной службы Сергея Дейнека.

Детали: Первым зампредом стал Владимир Никифоренко.

Ранее Никифоренко работал в администрации ГПСУ в должности заместителя начальника управления социально-гуманитарного обеспечения и психологической работы – начальника отдела.

Замглавы ведомства назначен Вадим Ченчик.

Работал помощником начальника регионального управления по международному сотрудничеству в Восточном региональном управлении ГПСУ.

Что было раньше: 6 августа Зеленский освободил от должностей первого заместителя и заместителя председателя Госпогранслужбы Юрия Грисько и Артура Пименова.

Пограничников назначал на должности пятый президент Петр Порошенко. Гресько – в 2019 году, а Пименова – в декабре 2018 года.

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