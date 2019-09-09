Зеленский назначил замов главы Погранслужбы
Источник: указы №673 / 2019 и №674 / 2019
Президент Владимир Зеленский назначил первого заместителя и заместителя председателя Государственной пограничной службы Сергея Дейнека.
Детали: Первым зампредом стал Владимир Никифоренко.
Ранее Никифоренко работал в администрации ГПСУ в должности заместителя начальника управления социально-гуманитарного обеспечения и психологической работы – начальника отдела.
Замглавы ведомства назначен Вадим Ченчик.
Работал помощником начальника регионального управления по международному сотрудничеству в Восточном региональном управлении ГПСУ.
Что было раньше: 6 августа Зеленский освободил от должностей первого заместителя и заместителя председателя Госпогранслужбы Юрия Грисько и Артура Пименова.
Пограничников назначал на должности пятый президент Петр Порошенко. Гресько – в 2019 году, а Пименова – в декабре 2018 года.
Предыстория:
- 31 мая Зеленский освободил генерала армии Петра Цигикала от должности председателя Госпогранслужбы. 14 июня назначил на эту должность Сергея Дейнека.
- Дейнеко был начальником Луганского пограничного отряда до нового назначения, как показывает электронная декларация, работал заместителем директора Департамента оперативной деятельности в Администрации Госпогранслужбы.
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