Зеленский назначил замов главы Погранслужбы

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Понедельник, 9 сентября 2019, 19:58

Источник: указы №673 / 2019 и №674 / 2019

Президент Владимир Зеленский назначил первого заместителя и заместителя председателя Государственной пограничной службы Сергея Дейнека.

Детали: Первым зампредом стал Владимир Никифоренко.

Ранее Никифоренко работал в администрации ГПСУ в должности заместителя начальника управления социально-гуманитарного обеспечения и психологической работы – начальника отдела.

Замглавы ведомства назначен Вадим Ченчик.

Работал помощником начальника регионального управления по международному сотрудничеству в Восточном региональном управлении ГПСУ.

Что было раньше: 6 августа Зеленский освободил от должностей первого заместителя и заместителя председателя Госпогранслужбы Юрия Грисько и Артура Пименова.

Пограничников назначал на должности пятый президент Петр Порошенко. Гресько – в 2019 году, а Пименова – в декабре 2018 года.

Предыстория:

  • 31 мая Зеленский освободил генерала армии Петра Цигикала от должности председателя Госпогранслужбы. 14 июня назначил на эту должность Сергея Дейнека.
  • Дейнеко был начальником Луганского пограничного отряда до нового назначения, как показывает электронная декларация, работал заместителем директора Департамента оперативной деятельности в Администрации Госпогранслужбы.

Украинская правда

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Темы: Пограничная служба Зеленский указы


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