Новости 9 сентября: состояние здоровья освобожденных украинцев, визит Зеленского в США

В "Феофании" остались 8 освобожденных украинцев, 23 сентября Зеленский посетит США — новости, которые были актуальны 9 сентября.

О здоровье освобожденных

Сейчас в больнице "Феофания" находится 8 украинцев, которых 7 сентября вернулись в Украину из российского плена. По словам медиков, крайне тяжелых нет. Станислава Клиха перевели в специализированное отделение военного госпиталя, потому что он нуждается в специализированной медицинской помощи, а в "Феофании" по профилю ее не могли предоставить.

Состояние здоровья 24 украинских моряков удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование.

О Зе!визите в США

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что президент Владимир Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Депутаты фракции "Голос" предлагают ввести уголовную ответственность за самовольное ведение политиками "переговоров" с российскими чиновниками, а также требуют от команды Владимира Зеленского плана деоккупации.

Мэр Киева Виталий Кличко привел пример того, как глава Офиса президента Андрей Богдан, сравнивая бюджеты Киева и Праги, манипулирует информацией.

В Кремле заявили, что состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной дает основание для "осторожного оптимизма в поиске путей нормализации отношений".

В пограничном управлении российской ФСБ в аннексированном Крыму заявили о задержании на админгранице полуострова с Херсонщиной двух человек, которые "находятся в федеральном розыске".

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого обвиняли в госиземене и обменяли среди других на украинцев, заявил, что не писал заявления на обмен, а документ опубликованный пресс-секретарем экс-генпрокурора Юрия Луценко – подделка.