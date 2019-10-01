Комитет Рады согласовал поправки в УПК, которые сохраняют неприкосновенность
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности не позволил Национальному антикоррупционному бюро самостоятельную "прослушку" и отложил на потом отмену депутатской неприкосновенности.
Источник: Центр противодействия коррупции
Детали: Депутаты в Комитете под председательством Дениса Монастырского позволили прослушку Национальному антикоррупционному бюро, Национальной полиции, Государственному бюро расследований "в порядке, определенном законодательством".
Это означает, что недостаточно нормы Уголовно-процессуального кодекса для прослушивания или обыска - должно быть принято дополнительное законодательство.
Например, в подзаконных актах может быть уточнение, что это можно делать исключительно с разрешения СБУ.
Кроме того, депутаты оставили нормы УПК, по которым НАБУ может обыскивать и прослушивать нардепов только если за это проголосует более 226 голосов народных избранников.
Член правления Центра противодействия коррупции Елена Щербань отметила, что после голосования за документ в такой редакции: "проводить следственные действия нет смысла".
По ее словам, снятие неприкосновенности в Конституции "выходит было популистским, ведь реальный шаг депутаты отказались сделать даже на уровне комитета".
Предыстория:
- Команда Владимира Зеленского во время его президентской кампании обещала отмену неприкосновенности.
- 3 сентября Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект.
- 29 августа Зеленский внес законопроект №1009, предлагающий отменить так называемые "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно осуществлять прослушивание.
- 10 сентября Рада в первом чтении поддержала законопроект Зеленского.
- 19 сентября 44 депутата от "Слуги народа" заблокировали нормы относительно прослушки для НАБУ и отмены поправок Лозового.