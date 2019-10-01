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Комитет Рады согласовал поправки в УПК, которые сохраняют неприкосновенность

Вторник, 1 октября 2019, 20:01

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности не позволил Национальному антикоррупционному бюро самостоятельную "прослушку" и отложил на потом отмену депутатской неприкосновенности.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: Депутаты в Комитете под председательством Дениса Монастырского позволили прослушку Национальному антикоррупционному бюро, Национальной полиции, Государственному бюро расследований "в порядке, определенном законодательством".

Это означает, что недостаточно нормы Уголовно-процессуального кодекса для прослушивания или обыска - должно быть принято дополнительное законодательство.

Например, в подзаконных актах может быть уточнение, что это можно делать исключительно с разрешения СБУ.

Кроме того, депутаты оставили нормы УПК, по которым НАБУ может обыскивать и прослушивать нардепов только если за это проголосует более 226 голосов народных избранников.

Член правления Центра противодействия коррупции Елена Щербань отметила, что после голосования за документ в такой редакции: "проводить следственные действия нет смысла".

По ее словам, снятие неприкосновенности в Конституции "выходит было популистским, ведь реальный шаг депутаты отказались сделать даже на уровне комитета".

Предыстория:

  • Команда Владимира Зеленского во время его президентской кампании обещала отмену неприкосновенности.
  • 3 сентября Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект.
  • 29 августа Зеленский внес законопроект №1009, предлагающий отменить так называемые "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно осуществлять прослушивание.
  • 10 сентября Рада в первом чтении поддержала законопроект Зеленского.
  • 19 сентября 44 депутата от "Слуги народа" заблокировали нормы относительно прослушки для НАБУ и отмены поправок Лозового.

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Темы: неприкосновенностьЦПК
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