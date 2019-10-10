"Формула Штайнмайера" выгодна только России – евродепутат

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Четверг, 10 октября 2019, 03:19

Депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете заявила, что от дестабилизации украинского общества из-за "формулы Штайнмайера" выигрывает только Россия.

Источник: "Укринформ"

Детали: Такое заявление Калниете сделала во время заседания Европарламента. По ее словам, нет уверенности, что эта формула поможет в поиске мирного решения.

Дословно: "Пока единственная сторона, которая получает победу, от этой формулы, это Россия. Они проведут выборы в Донецке и Луганске, и таким образом сепаратисты получат легитимность. Но это именно то, в чем нуждается РФ, чтобы вернуться к международному сообществу. Есть предположение, что Россия сможет остановить сближение Украины с ЕС и НАТО. Поэтому сейчас в Украине происходят протесты против такого соглашения, которые могут дестабилизировать общество. Но такая дестабилизация может превратить Россию в сторону, которая выигрывает."

Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода всех войск и по Конституции и законам Украины.
  • 3 октября Зеленский подчеркнул, что выборы на пока неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.
  • С протестом против реализации "формулы Штайнмайера" выступили Львовский, Ивано-Франковский и Хмельницкий облсоветы, а также Сумской и Кропивницкий горсоветы.
  • 6 октября в десятках украинских городов и за рубежом прошли акции "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" и отвода украинских войск от линии разграничения на Донбассе.

Украинская правда

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Темы: Европарламент Латвия формула Штайнмайера Донбасс


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