Если я раскрою секретность дела Шеремета, сорву операцию – Зеленский

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Четверг, 10 октября 2019, 20:40

Президент Владимир Зеленский призывает подождать еще результата в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, которого взорвали в центре Киева три года назад.

Источник: общение президента с журналистами во время так называемого "пресс-марафона" в Киеве

Детали: Журналистка "Громадського телебачення" спросила, почему уже 2 года дело засекречено и чем "незаменим" Арсен Аваков на должности министра внутренних дел.

Ответ Зеленского: "Если я вам скажу, в чем секретность этого дела, то я прямо сейчас сорву операцию. Я хочу, чтобы мы закончили это дело".

Президент отметил, что не занимался этим вопросом 2 года, а вопрос об Авакове оставил без ответа.

"Мне нужен результат в этом деле. Я хочу так же, как вы, этого результата. Мы хотим знать с вами детали этого дела, а именно самое главное – мы хотим знать убийцу. Давайте подождем, когда все это закончится", – заявил президент.

Зеленский уточнил: "Да, я знаю немного больше, но не настолько больше, как вам кажется. Но как можно больше коммуницировать по поводу Павла Шеремета, если я говорю: я знаю – надо немного подождать. Мне нечего вам больше сказать".

"Если не будет результата, то будем менять руководство (МВД)", – сказал президент, но сроки не назвал.

"Но хочу вас попросить, что когда будет результат, вы тогда согласитесь, что я был прав, что вам не сказал о сроках", – добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул: "Результат не мой – я просто помогаю МВД, я просто помогаю нашим гражданам получить этот результат".

Алена Рощенко, УП

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Темы: Дело Шеремета Зеленский


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