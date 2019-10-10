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Если я раскрою секретность дела Шеремета, сорву операцию – Зеленский

Четверг, 10 октября 2019, 20:40
Если я раскрою секретность дела Шеремета, сорву операцию – Зеленский

Президент Владимир Зеленский призывает подождать еще результата в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, которого взорвали в центре Киева три года назад.

Источник: общение президента с журналистами во время так называемого "пресс-марафона" в Киеве

Детали: Журналистка "Громадського телебачення" спросила, почему уже 2 года дело засекречено и чем "незаменим" Арсен Аваков на должности министра внутренних дел.

Ответ Зеленского: "Если я вам скажу, в чем секретность этого дела, то я прямо сейчас сорву операцию. Я хочу, чтобы мы закончили это дело".

Президент отметил, что не занимался этим вопросом 2 года, а вопрос об Авакове оставил без ответа.

"Мне нужен результат в этом деле. Я хочу так же, как вы, этого результата. Мы хотим знать с вами детали этого дела, а именно самое главное – мы хотим знать убийцу. Давайте подождем, когда все это закончится", – заявил он.

Зеленский уточнил: "Да, я знаю немного больше, но не настолько больше, как вам кажется. Но как можно больше коммуницировать по поводу Павла Шеремета, если я говорю: я знаю – надо немного подождать. Мне нечего вам больше сказать".

"Если не будет результата, то будем менять руководство (МВД)", – сказал президент, но сроки не назвал.

"Но хочу вас попросить, что когда будет результат, вы тогда согласитесь, что я был прав, что вам не сказал о сроках", – добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул: "Результат не мой – я просто помогаю МВД, я просто помогаю нашим гражданам получить этот результат".

Этому предшествовало: 23 июля, после третьей годовщины убийства журналиста Павла Шеремета, президент Владимир Зеленский заслушал доклад правоохранителей по расследованию, кто и по чьему приказу подложил взрывчатку под авто.

Тогдашний глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства Шеремета, в частности, деятельность экстремистски настроенных групп.

Зеленский тогда заявил, что когда в деле Шеремета будет результат, общественность увидит много деталей, а также намекнул, что и в этом деле нужен новый генпрокурор.

Знать больше: 3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
  • Следствие склонялось к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
  • Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла" установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина, который был рядом с местом взрыва и утром 20 июля. Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные "Мерседес" и "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался экс-сотрудником СБУ
  • В Службе безопасности заявили, что Устименко не выполнял задач ведомства. Однако его допросили. Позже в полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.
  • В сентябре 2017 года стало известно, что главное следственное управление Нацполиции засекретило все судебные решения по делу об убийстве Павла Шеремета для защиты жизни лиц, "которые участвуют в уголовном судопроизводстве".
  • В Центре исследования коррупции и организованной преступности считают, что к убийству журналиста Павла Шеремета причастна украинская власть.
  • В феврале 2018 года редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула выступила с требованием к тогдашнему генпрокурору Юрию Луценко расследовать гибель Павла Шеремета как террористический акт.
  • В августе 2018 года в ГПУ заявили, что не нашли оснований считать убийство Шеремета терактом.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Дело ШереметаЗеленский
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