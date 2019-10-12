Главные новости пятницы и ночи: новое решение Окружного административного суда, заявление Эрдогана о военной операции в Сирии

Скандальный суд восстановил Шевчука на должности главы Конституционного суда, президент Турции заявил, что Анкара не отступит и продолжит военную операцию в Сирии — новости, которые были актуальны 11 октября.

О Шевчуке

Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука — 14 мая судьи КС проголосовали за его освобождение.

О наступлении в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не отступит и продолжит военную операцию в Сирии.

"Мы очистим запад Евфрата, а также востоку от террористических организаций, обеспечим безопасность наших границ и обеспечим возвращение сирийцев в свои дома", - отметил турецкий лидер.

О социологии

Президент Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия со стороны украинцев среди украинских политиков, в то время как его предшественник Петр Порошенко занимает одно из последних мест.

48% украинцев считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, 27% – что она ничем существенно не отличается от предыдущей, а 8% – что она хуже предыдущей.

Вместе с тем, количество украинцев, которые считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, за прошлый месяц уменьшилось на 12% — с 57% до 45%.

Большинство украинцев не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции Украины "особого статуса" отдельным территориям Донецкой и Луганской областей и против "компромиссов" ради мира.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Зеленский представил нового руководителя Одесской областной администрации Максима Куцого.

Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни.

Нобелевскую премию мира вручили премьер-министру Эфиопии Аби Ахмеду Али.

Франция намерена заблокировать запланированое начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

Денисова назвала имена пропавших в Атлантическом океане украинцев.

На северо-востоке Сирии из тюрьмы сбежали террористы ИГИЛ.