После длительного перерыва боевики на Донбассе ударили из тяжелой артиллерии
Незаконные вооруженные формирования после длительного перерыва применили тяжелую артиллерию запрещенную минского договоренностями в районе Операции объединенных сил.
Источник: Facebook-страница Операции объединенных сил
Дословно: "17 октября противник совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новолуганское, Лебединский, Гладосово, Водяное и Авдеевка, применив запрещенную минскими договоренностями артиллерию калибра 122 мм (16 снарядов), минометы калибра 120 мм (13 мин) и минометы калибра 82 мм (38 мин).
Кроме того, НВФ РФ, вчера (17 октября) коварно осуществили два обстрелы из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм (8 мин) и 82 мм (5 мин) на участке разведения №2 Золотое-4".
Детали: Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.
Что было раньше: 16 октября Зеленский отметил, что в Золотом и Петровском, где планируется продолжить разведение сил, два дня не было выстрелов.
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Формула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция
Предыстория:
- 1 октября ТКГ в Минске договорилась развести силы вблизи Петровского и Золотого. Украина согласилась на решение конфликта на востоке по "формуле Штайнмайера", согласно которой после вывода войск и законных выборов там начнет действовать закон о статусе этого региона.
- Киев надеется после успешного разведения сил на трех участках (Станица Луганская, Золотое, Петровское) начать разведение сил на всей территории востока Украины.
- Разведение в Петровском и Золотом должно было начаться 7 октября, но не началось, поскольку боевики обстреляли участок разведения сил. Для начала процесса разведения тишина должна продержаться не менее 7 дней.
- По одному из вариантов разведения, в "серую зону" могут попасть ряд населенных пунктов с обеих сторон линии разграничения – и подконтрольные Киеву, и подконтрольные боевикам.
- Из-за "формулы Штайнмайера" по Украине прокатилась волна акций протеста под лозунгом "Нет капитуляции".
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