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После длительного перерыва боевики на Донбассе ударили из тяжелой артиллерии

Пятница, 18 октября 2019, 14:29

Незаконные вооруженные формирования после длительного перерыва применили тяжелую артиллерию запрещенную минского договоренностями в районе Операции объединенных сил.

Источник: Facebook-страница Операции объединенных сил

Дословно: "17 октября противник совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новолуганское, Лебединский, Гладосово, Водяное и Авдеевка, применив запрещенную минскими договоренностями артиллерию калибра 122 мм (16 снарядов), минометы калибра 120 мм (13 мин) и минометы калибра 82 мм (38 мин).

Кроме того, НВФ РФ, вчера (17 октября) коварно осуществили два обстрелы из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм (8 мин) и 82 мм (5 мин) на участке разведения №2 Золотое-4".

Детали: Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.

Что было раньше: 16 октября Зеленский отметил, что в Золотом и Петровском, где планируется продолжить разведение сил, два дня не было выстрелов.

Знать больше: Уйти или остаться. Поможет ли разведение войск закончить войну на Донбассе

Формула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция

Предыстория:

  • 1 октября ТКГ в Минске договорилась развести силы вблизи Петровского и Золотого. Украина согласилась на решение конфликта на востоке по "формуле Штайнмайера", согласно которой после вывода войск и законных выборов там начнет действовать закон о статусе этого региона.
  • Киев надеется после успешного разведения сил на трех участках (Станица Луганская, Золотое, Петровское) начать разведение сил на всей территории востока Украины.
  • Разведение в Петровском и Золотом должно было начаться 7 октября, но не началось, поскольку боевики обстреляли участок разведения сил. Для начала процесса разведения тишина должна продержаться не менее 7 дней.
  • По одному из вариантов разведения, в "серую зону" могут попасть ряд населенных пунктов с обеих сторон линии разграничения – и подконтрольные Киеву, и подконтрольные боевикам.
  • Из-за "формулы Штайнмайера" по Украине прокатилась волна акций протеста под лозунгом "Нет капитуляции".

Украинская правда
Темы: Разведение силДонбассООСОбъединенные силы на Донбассе
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