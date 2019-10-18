После длительного перерыва боевики на Донбассе ударили из тяжелой артиллерии

Незаконные вооруженные формирования после длительного перерыва применили тяжелую артиллерию запрещенную минского договоренностями в районе Операции объединенных сил.

Источник: Facebook-страница Операции объединенных сил

Дословно: "17 октября противник совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новолуганское, Лебединский, Гладосово, Водяное и Авдеевка, применив запрещенную минскими договоренностями артиллерию калибра 122 мм (16 снарядов), минометы калибра 120 мм (13 мин) и минометы калибра 82 мм (38 мин).

Кроме того, НВФ РФ, вчера (17 октября) коварно осуществили два обстрелы из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм (8 мин) и 82 мм (5 мин) на участке разведения №2 Золотое-4".

Детали: Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.

Что было раньше: 16 октября Зеленский отметил, что в Золотом и Петровском, где планируется продолжить разведение сил, два дня не было выстрелов.

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