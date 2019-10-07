Кличко: Суд отказался рассматривать иск против 1+1

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что Подольский райсуд Киева оставил без рассмотрения его иск к каналу 1+1 о защите чести и достоинства.

Источник: пост Кличко в Facebook.

Прямая речь: "Друзья! Лжецам и манипуляторам, оказывается, ответственность не светит?! Подольский райсуд Киева оставил без рассмотрения мой и брата иск к каналу 1+1 по защите нашей чести и достоинства".

"Но скажу одно: я буду добиваться справедливости. Лжецы рано радуются. Новые иски будут! Всех вы не запугаете!".

Детали: Кличко напомнил, что он с братом подал иск из-за "грязной лжи и манипуляции, которые телеканал регулярно вываливает на зрителей".

Он возмутился, что в правовом государстве суд "странным образом" уклоняется от выполнения своих функций.

Что было раньше: 26 июля Виталий и Владимир Кличко подали иск в суд на телеканал "1+1" из-за обвинений в рейдерстве недвижимости.

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