Кличко: Суд отказался рассматривать иск против 1+1

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Понедельник, 7 октября 2019, 15:03

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что Подольский райсуд Киева оставил без рассмотрения его иск к каналу 1+1 о защите чести и достоинства.

Источник: пост Кличко в Facebook.

Прямая речь: "Друзья! Лжецам и манипуляторам, оказывается, ответственность не светит?! Подольский райсуд Киева оставил без рассмотрения мой и брата иск к каналу 1+1 по защите нашей чести и достоинства".

"Но скажу одно: я буду добиваться справедливости. Лжецы рано радуются. Новые иски будут! Всех вы не запугаете!".

Детали: Кличко напомнил, что он с братом подал иск из-за "грязной лжи и манипуляции, которые телеканал регулярно вываливает на зрителей".

Он возмутился, что в правовом государстве суд "странным образом" уклоняется от выполнения своих функций.

Что было раньше: 26 июля Виталий и Владимир Кличко подали иск в суд на телеканал "1+1" из-за обвинений в рейдерстве недвижимости.

Знать больше: Києве мій! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко

Предыстория:

  • Офис президента добивался увольнения Кличко с должности главы Киевской горадминистрации с конца июля.
  • Правительство Владимира Гройсмана отказалось рассматривать отставку Кличко.
  • 4 сентября Кабмин согласовал отставку. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.
  • У партии "Слуга народа" есть две кандидатуры на пост главы КГГА – Ткаченко и бизнесмен Андрей Холодов.
  • Кличко заявил, что пойдет на выборы при любых условиях – будут они досрочные или своевременные.
  • 13 сентября группа народных депутатов фракции "Слуга народа" внесла в Верховную Раду законопроект, который назначает внеочередные выборы мэра Киева и депутатов городского совета на 8 декабря 2019 года. Документ также отделяет должность избранного мэра столицы от должности председателя КГГА, которого предлагается назначать и увольнять указами президента по представлению Кабинета министров.
  • Кличко заявляет, что законопроект о столице, авторства нардепов "Слуги народа" во главе с Александром Ткаченко, направлен против киевлян. 
  • Верховная Рада 3 октября приняла этот проект закона в первом чтении. 

Украинская правда

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Темы: Виталий Кличко СМИ суд


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