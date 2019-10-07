Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко: Суд отказался рассматривать иск против 1+1

Понедельник, 7 октября 2019, 15:03

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что Подольский райсуд Киева оставил без рассмотрения его иск к каналу 1+1 о защите чести и достоинства.

Источник: пост Кличко в Facebook.

Прямая речь: "Друзья! Лжецам и манипуляторам, оказывается, ответственность не светит?! Подольский райсуд Киева оставил без рассмотрения мой и брата иск к каналу 1+1 по защите нашей чести и достоинства".

"Но скажу одно: я буду добиваться справедливости. Лжецы рано радуются. Новые иски будут! Всех вы не запугаете!".

Детали: Кличко напомнил, что он с братом подал иск из-за "грязной лжи и манипуляции, которые телеканал регулярно вываливает на зрителей".

Он возмутился, что в правовом государстве суд "странным образом" уклоняется от выполнения своих функций.

Что было раньше: 26 июля Виталий и Владимир Кличко подали иск в суд на телеканал "1+1" из-за обвинений в рейдерстве недвижимости.

Знать больше: Києве мій! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко

Предыстория:

  • Офис президента добивался увольнения Кличко с должности главы Киевской горадминистрации с конца июля.
  • Правительство Владимира Гройсмана отказалось рассматривать отставку Кличко.
  • 4 сентября Кабмин согласовал отставку. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.
  • У партии "Слуга народа" есть две кандидатуры на пост главы КГГА – Ткаченко и бизнесмен Андрей Холодов.
  • Кличко заявил, что пойдет на выборы при любых условиях – будут они досрочные или своевременные.
  • 13 сентября группа народных депутатов фракции "Слуга народа" внесла в Верховную Раду законопроект, который назначает внеочередные выборы мэра Киева и депутатов городского совета на 8 декабря 2019 года. Документ также отделяет должность избранного мэра столицы от должности председателя КГГА, которого предлагается назначать и увольнять указами президента по представлению Кабинета министров.
  • Кличко заявляет, что законопроект о столице, авторства нардепов "Слуги народа" во главе с Александром Ткаченко, направлен против киевлян. 
  • Верховная Рада 3 октября приняла этот проект закона в первом чтении. 

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоСМИсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Виталий Кличко
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
После восхождения на Эверест главу "Киевгорстроя" отстранили: в компании проведут аудит
Кабмин объявил выговоры Кличку, Попку и нескольким главам РГА в Киеве
Последние новости
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
Все новости...
Реклама: