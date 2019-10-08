САП передала Антикорсуду дело Павловского о растрате в Минобороны
Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по факту растраты 58 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны, в котором фигурирует "Трейд Коммодити".
Источник: САП
Детали: В этом уголовном производстве обвиняются бывший заместитель министра обороны, директор и сотрудник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, служащий Департамента внутреннего аудита Минобороны, представитель ООО "Трейд Коммодити" – по ч. 5 ст.191 УК, а конечный владелец "Трейд Коммодити" – по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.
Детективы НАБУ установили, что эти лица в 2016 году без законных оснований подписали дополнительные соглашения к договорам поставки горюче-смазочных материалов для нужд Минобороны и организовали повышение цен на нефтепродукты, в результате чего государству нанесен ущерб на 58 126 559,92 грн.
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Предыстория:
- 11 октября 2017 года детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича из-за завышения на 16% цены на топливо и растрату 149 миллионов бюджетных гривен.
- Павловский отрицал свою причастность к определению цены при закупке горючего у фирмы "Трейд Коммодити", а следовательно и растраты 149 млн грн.
- Позже экспертиза подтвердила растрату в 149 миллионов гривен при закупке Министерством обороны топлива у фирмы "Трейд Коммодити".
- В марте 2018 года в НАБУ заявили о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц Минобороны, подозреваемых в этих хищениях.
- Однако суд оставил Павловского на должности заместителя министра обороны, отказал в аресте его имущества и снял арест с банковского счета ООО "Трейд Коммодити". В июне 2018 года Соломенский райсуд Киева также вернул Павловскому загранпаспорта.
- Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити" стоит Андрей Адамовский – "многолетний бизнес-партнер и сообщник" Александра Грановского.
- Также источники сообщали, что подозреваемые чиновники ООО "Трейд Коммодити" сбежали.
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