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САП передала Антикорсуду дело Павловского о растрате в Минобороны

Вторник, 8 октября 2019, 11:05

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по факту растраты 58 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны, в котором фигурирует "Трейд Коммодити".

Источник: САП

Детали: В этом уголовном производстве обвиняются бывший заместитель министра обороны, директор и сотрудник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, служащий Департамента внутреннего аудита Минобороны, представитель ООО "Трейд Коммодити" – по ч. 5 ст.191 УК, а конечный владелец "Трейд Коммодити" – по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Детективы НАБУ установили, что эти лица в 2016 году без законных оснований подписали дополнительные соглашения к договорам поставки горюче-смазочных материалов для нужд Минобороны и организовали повышение цен на нефтепродукты, в результате чего государству нанесен ущерб на 58 126 559,92 грн.

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Предыстория:

  • 11 октября 2017 года детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича из-за завышения на 16% цены на топливо и растрату 149 миллионов бюджетных гривен.
  • Павловский отрицал свою причастность к определению цены при закупке горючего у фирмы "Трейд Коммодити", а следовательно и растраты 149 млн грн.
  • Позже экспертиза подтвердила растрату в 149 миллионов гривен при закупке Министерством обороны топлива у фирмы "Трейд Коммодити".
  • В марте 2018 года в НАБУ заявили о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц Минобороны, подозреваемых в этих хищениях.
  • Однако суд оставил Павловского на должности заместителя министра обороны, отказал в аресте его имущества и снял арест с банковского счета ООО "Трейд Коммодити". В июне 2018 года Соломенский райсуд Киева также вернул Павловскому загранпаспорта.
  • Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити" стоит Андрей Адамовский – "многолетний бизнес-партнер и сообщник" Александра Грановского.
  • Также источники сообщали, что подозреваемые чиновники ООО "Трейд Коммодити" сбежали.

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Темы: Антикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный судМинобороны
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