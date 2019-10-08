САП передала Антикорсуду дело Павловского о растрате в Минобороны

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по факту растраты 58 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны, в котором фигурирует "Трейд Коммодити".

Источник: САП

Детали: В этом уголовном производстве обвиняются бывший заместитель министра обороны, директор и сотрудник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, служащий Департамента внутреннего аудита Минобороны, представитель ООО "Трейд Коммодити" – по ч. 5 ст.191 УК, а конечный владелец "Трейд Коммодити" – по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Детективы НАБУ установили, что эти лица в 2016 году без законных оснований подписали дополнительные соглашения к договорам поставки горюче-смазочных материалов для нужд Минобороны и организовали повышение цен на нефтепродукты, в результате чего государству нанесен ущерб на 58 126 559,92 грн.

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