Экс-заместителю главы МинТОТ Грымчаку продлили арест

Суд продлил для бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака меру пресечения до 14 ноября.

Источник: собеседница "Украинской правды" в пресс-службе Генеральной прокуратуры

Детали: Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил для Грымчака на месяц содержание под стражей с возможностью внесения залога.

В Генпрокуратуре заверили, что досудебное расследование в ноябре не прекратят – даже если у ГПУ уже не будет этой функции, досудебное расследование передадут по подследственности в другой орган.

Знать больше: $1 млн за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака

Предыстория: