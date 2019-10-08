Экс-заместителю главы МинТОТ Грымчаку продлили арест
Вторник, 8 октября 2019, 15:44
Суд продлил для бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака меру пресечения до 14 ноября.
Источник: собеседница "Украинской правды" в пресс-службе Генеральной прокуратуры
Детали: Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил для Грымчака на месяц содержание под стражей с возможностью внесения залога.
В Генпрокуратуре заверили, что досудебное расследование в ноябре не прекратят – даже если у ГПУ уже не будет этой функции, досудебное расследование передадут по подследственности в другой орган.
Знать больше: $1 млн за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака
Предыстория:
- 14 августа 2019 года детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали тогдашнего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко при получении части взятки в размере 480 тысяч долларов.
- По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
- Вечером 14 августа в доме Грымчака прошел обыск. Его супруга Юлия Грымчак сообщила, что второй задержанный – ее брат.
- Позже стало известно, что задержание Грымчака проходило в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол в декабре 2013 года.
- По данным НАБУ, Грымчак и Овдиенко требовали взятки от нескольких фирм за различные "услуги".
- Грымчак называл ложью информацию о взятке для Верховного Суда.
- 16 августа Деснянский райсуд Чернигова взял Юрия Грымчака под стражу на 2 месяца с залогом в 6 млн грн (суд ошибся с его именем, но 17 августа исправил ошибку).
- 17 августа черниговский суд взял под стражу и Овдиенко с возможностью залога в 4 млн грн.