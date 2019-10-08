Экс-заместителю главы МинТОТ Грымчаку продлили арест

359 просмотров
Вторник, 8 октября 2019, 15:44

Суд продлил для бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака меру пресечения до 14 ноября.

Источник: собеседница "Украинской правды" в пресс-службе Генеральной прокуратуры

Детали: Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил для Грымчака на месяц содержание под стражей с возможностью внесения залога.

В Генпрокуратуре заверили, что досудебное расследование в ноябре не прекратят – даже если у ГПУ уже не будет этой функции, досудебное расследование передадут по подследственности в другой орган.

Знать больше: $1 млн за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака

Предыстория:

  • 14 августа 2019 года детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали тогдашнего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко при получении части взятки в размере 480 тысяч долларов.
  • По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
  • Вечером 14 августа в доме Грымчака прошел обыск. Его супруга Юлия Грымчак сообщила, что второй задержанный – ее брат.
  • Позже стало известно, что задержание Грымчака проходило в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Чорновил в декабре 2013 года.
  • По данным НАБУ, Грымчак и Овдиенко требовали взятки от нескольких фирм за различные "услуги".
  • Грымчак называл ложью информацию о взятке для Верховного Суда.
  • 16 августа Деснянский райсуд Чернигова взял Юрия Грымчака под стражу на 2 месяца с залогом в 6 млн грн (суд ошибся с его именем, но 17 августа исправил ошибку).
  • 17 августа черниговский суд взял под стражу и Овдиенко с возможностью залога в 4 млн грн.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Грымчак МВОТ Генпрокуратура


powered by lun.ua
Материалы по теме
Грымчака поместили в СИЗО законно – прокурор 18 августа 2019, 14:42
Грымчака оставили в СИЗО несмотря на ошибки в определении суда - адвокат 17 августа 2019, 22:07
"Дело Грымчака": Суд взял под стражу второго фигуранта 17 августа 2019, 19:18
Все новости
Главные новости
Лукашенко назвал РФ стороной конфликта на Донбассе, в Кремле не согласны
Баканов дал высокую должность экс-сбушнику, причастному к акции под домом Шабунина
Застройщик Ваврыш прокомментировал свои заморские путешествия с Богданом
Нардеп от "Слуги народа" метит в руководство Харьковщины
Все новости
соцсети

11 вещей, которые следует немедленно удалить из Facebook

психология

Как преодолеть синдром хронической усталости

спорт

30 упражнений, которые помогут выжать максимум из домашних занятий спортом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів