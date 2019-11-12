Главные новости понедельника и ночи: увольнение Геруса, рынок земли

Зеленский нашел замену своему представителю в Кабмине Герусу, иностранцы смогут покупать украинскую землю только после референдума — новости, которые были актуальны 11 ноября.

О Герусе

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров и назначил на эту должность Алексея Перевезенцева.

Андрей Герус написал в Facebook, что уволен поскольку "более 2 месяцев не выполняет свои функции" и что увольнение не связано с дракой с Олегом Ляшко.

О земле

Зеленский заверил, что иностранцы и иностранные компании получат возможность покупать украинскую землю только по результатам всеукраинского референдума.

В нескольких областях Украины прошли акции протеста под лозунгом "Нет распродаже Украины", аграрии перекрывали автодороги.

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал Верховную Раду рассмотреть в последние пленарные недели 2019 года важные для урегулирования земельных отношений законопроекты.

Более 68% украинцев поддержали бы на референдуме продление моратория на продажу земли — опрос.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось почти четыре тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

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