Антикорсуд оставил Грымчака под стражей

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку.

Источник: ВАКС в Facebook

Детали: 13 декабря судья удовлетворил ходатайство САП и продлил срок пребывания Грымчака под стражей на два месяца.

Также ему определили залог в размере 6 миллионов гривен. Эту сумму ранее определили суды при избрании меры пресечения.

Его помощнику Игорю Овдиенко также продолжили меру пресечения – содержание под стражей на 30 дней. Размер залога для него составляет 4 миллиона гривен.

Напомним:

22 октября экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрию Грымчаку изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием.

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