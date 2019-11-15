Антикорсуд оставил Грымчака под стражей

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Пятница, 15 ноября 2019, 04:20

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку.

Источник: ВАКС в Facebook

Детали: 13 декабря судья удовлетворил ходатайство САП и продлил срок пребывания Грымчака под стражей на два месяца.

Также ему определили залог в размере 6 миллионов гривен. Эту сумму ранее определили суды при избрании меры пресечения.

Его помощнику Игорю Овдиенко также продолжили меру пресечения – содержание под стражей на 30 дней. Размер залога для него составляет 4 миллиона гривен.

Напомним:

  • 22 октября экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрию Грымчаку изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием.

Знать больше: $1 миллион за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака

Предыстория: 

  • 14 августа детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
  • По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
  • Вечером 14 августа в доме Грымчака прошел обыск. Жена Грымчака сообщила, что второй задержанный – ее родной брат.
  • Позже стало известно, что задержание Грымчака проходило в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол, произошедшего в декабре 2013 года.
  • По данным НАБУ, Грымчак и Овдиенко требовали взятки от нескольких фирм за различные "услуги".
  • Сам Грымчак отрицает, что брал взятки, и рассказал в суде, как ему предлагали значительно большие суммы.
  • 16 августа суд в Чернигове постановил взять под стражу на 2 месяца подозреваемого в мошенничестве заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака, однако ошибся с его именем.
  • Суд назначил арестованному Грымчаку залог в размере 6 млн грн, однако супруга Грымчака заявила, что не будет вносить залог за мужа из-за отсутствия денег. 
  • На следующий день Грымчака оставили в СИЗО несмотря на ошибку в определении суда.
  • 17 августа решением Деснянского суда г.Чернигова второй фигурант "дела Грымчака" Игорь Овдиенко взят под стражу на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 4 млн. грн. 

Ольга Гетьманец, УП
Темы: МВОТ Антикоррупционный суд Грымчак


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