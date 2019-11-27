Новости 27 ноября: Райнин в ОПЗЖ, задержание Альперина

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Среда, 27 ноября 2019, 20:27

Экс-глава администрации Порошенко возглавил ячейку ОПЗЖ, НАБУ задержало "короля контрбанды" Альперина — новости, которые были актуальны 27 ноября.

О Райнине

Экс-глава администрации пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Райнин избран председателем харьковской областной организации "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Ирина Геращенко назвала Райнина "человеком в футляре" и "ситуативным попутчиком".

Об Альперине 

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали одесского бизнесмена Вадима Альперина.

НАБУ прокомментировало задержание: говорят, он - глава преступной организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину.

В розыск Альперина объявил сам президент Владимир Зеленский. Даже ценный подарок за помощь пообещал.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Правление Национального банка заявляет о давлении, инициированном якобы олигархом Игорем Коломойским.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, призванный урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях.

Мэр Киева Виталий Кличко пришел в Высший антикоррупционный суд, где выбирают меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому, чтобы взять его на поруки.

Хозяйственный суд Киева обязал ООО "Патели лизинг" снести 4 верхних этажа скандального 12-этажного здания на улице Нижний Вал, 27-29, на столичном Подоле.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении из органов прокуратуры скандального прокурора Константина Кулика.

Украинская правда


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