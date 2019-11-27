Рябошапка уволил "зашквареного" Кулика
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении из органов прокуратуры скандального прокурора Константина Кулика.
Источник: "Украинская правда", Telegram-канал экс-нардепа Сергея Лещенко
Детали: Приказ об увольнении Кулика генпрокурор подписал 22 ноября.
По словам экс-нардепа Лещенко, за сохранении Кулика в ГПУ боролся до последнего олигарх Игорь Коломойский, которому Кулик предоставил множество услуг.
Что было раньше: Украинский прокурор Константин Кулик прогулял экзамен на знание законодательства для работы в Офисе генерального прокурора.
15 ноября Рябошапка сообщил, что с 1 января "известный на весь мир" прокурор Кулик не будет работать в ГПУ из-за того, что не прошел переаттестацию.
В начале ноября стало известно, что Кулик незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве. Строительство проходило во время расследования его незаконного обогащения.
2 декабря комиссия КГГА должна решить вопрос о надстройке Кулика в Diplomat Hall.
Предыстория:
- В конце марта заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик якобы выдвинул подозрения представителям окружения президента Петра Порошенко. В ГПУ опровергли это и вызвали его на допрос. Но наказывать Кулика не стали.
- Тогдашний президент Петр Порошенко заявлял, что Кулик "получил приказ" от олигарха Игоря Коломойского обвинить его во вмешательстве в "дело Курченко".
- Кулик заявлял, что не встречался с Коломойским и его окружением в Израиле и Австрии.
- Кулик также заявлял, что Порошенко и его соратники вместе с руководством Генпрокуратуры вмешивались в расследование производство в отношении Сергея Курченко и его вероятных сообщников.
- Коломойский говорил, что "скрывал Ложкина", когда, Кулик хотел вручить бывшему главе Администрации президента Порошенко Борису Ложкину подозрение.
- The New York Times сообщало, что украинский прокурор Константин Кулик составил англоязычное досье на 7 страниц о коррупции Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США, чем способствовал борьбе, которая привела к расследованию в отношении президента Дональда Трампа.
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