Рябошапка уволил "зашквареного" Кулика

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении из органов прокуратуры скандального прокурора Константина Кулика.

Источник: "Украинская правда", Telegram-канал экс-нардепа Сергея Лещенко

Детали: Приказ об увольнении Кулика генпрокурор подписал 22 ноября.

По словам экс-нардепа Лещенко, за сохранении Кулика в ГПУ боролся до последнего олигарх Игорь Коломойский, которому Кулик предоставил множество услуг.

Что было раньше: Украинский прокурор Константин Кулик прогулял экзамен на знание законодательства для работы в Офисе генерального прокурора.

15 ноября Рябошапка сообщил, что с 1 января "известный на весь мир" прокурор Кулик не будет работать в ГПУ из-за того, что не прошел переаттестацию.

В начале ноября стало известно, что Кулик незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве. Строительство проходило во время расследования его незаконного обогащения.

2 декабря комиссия КГГА должна решить вопрос о надстройке Кулика в Diplomat Hall.

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