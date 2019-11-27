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Рябошапка уволил "зашквареного" Кулика

Среда, 27 ноября 2019, 10:03
Рябошапка уволил зашквареного Кулика

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении из органов прокуратуры скандального прокурора Константина Кулика.

Источник: информированный источник "Украинской правды", Telegram-канал экс-нардепа Сергея Лещенко

Детали: Приказ об увольнении Кулика генпрокурор подписал 22 ноября.

По словам экс-нардепа Лещенко, за сохранении Кулика в ГПУ боролся до последнего олигарх Игорь Коломойский, которому Кулик предоставил множество услуг.

Что было раньше: Украинский прокурор Константин Кулик прогулял экзамен на знание законодательства для работы в Офисе генерального прокурора.

15 ноября Рябошапка сообщил, что с 1 января "известный на весь мир" прокурор Кулик не будет работать в ГПУ из-за того, что не прошел переаттестацию.

В начале ноября стало известно, что Кулик незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве. Строительство проходило во время расследования его незаконного обогащения.

2 декабря комиссия КГГА должна решить вопрос о надстройке Кулика в Diplomat Hall.

В 2016 году Кулику предъявили обвинение в незаконном обогащении на сумму 2,8 млн грн. В частности, на мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлено ряд объектов недвижимости в центре Киева.

После декриминализации статьи о незаконном обогащении суд продолжил судить Кулика по недействующей статьи, потому что не нашел возможности закрыть дело на стадии судебного разбирательства.

Предыстория:

  • В конце марта заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик якобы выдвинул подозрения представителям окружения президента Петра Порошенко. В ГПУ опровергли это и вызвали его на допрос. Но наказывать Кулика не стали.
  • Тогдашний президент Петр Порошенко заявлял, что Кулик "получил приказ" от олигарха Игоря Коломойского обвинить его во вмешательстве в "дело Курченко".
  • Кулик заявлял, что не встречался с Коломойским и его окружением в Израиле и Австрии.
  • Кулик также заявлял, что Порошенко и его соратники вместе с руководством Генпрокуратуры вмешивались в расследование производство в отношении Сергея Курченко и его вероятных сообщников.
  • Коломойский говорил, что "скрывал Ложкина", когда, Кулик хотел вручить бывшему главе Администрации президента Порошенко Борису Ложкину подозрение.
  • The New York Times сообщало, что украинский прокурор Константин Кулик составил англоязычное досье на 7 страниц о коррупции Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США, чем способствовал борьбе, которая привела к расследованию в отношении президента Дональда Трампа.

Украинская правда

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Темы: ГенпрокуратураРябошапкаувольнение
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