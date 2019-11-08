Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: один военный ранен, один умер от ран

Пятница, 8 ноября 2019, 17:40

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил.

Источник: ООС

Дословно: "В результате обстрелов ранение получил один военнослужащий Объединенных сил. Также, от ранений полученных вчера, в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин - Геннадий Моторин".

Детали: Боевики вели обстрел из ручных противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы были вблизи Луганского, Железного, Зайцевого, Водяного.

Что было ранее: Боевики сорвали разведение сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.

В то же время, спецпред ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик 8 ноября заявил, что разведение сил и средств вблизи Петровского начнется 9 ноября в 12:00.

7 ноября противник 20 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил. Один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
Все новости...
Реклама: