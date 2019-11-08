ООС: один военный ранен, один умер от ран

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Пятница, 8 ноября 2019, 18:40

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил.

Источник: ООС

Дословно: "В результате обстрелов ранение получил один военнослужащий Объединенных сил. Также, от ранений полученных вчера, в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин - Геннадий Моторин".

Детали: Боевики вели обстрел из ручных противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы были вблизи Луганского, Железного, Зайцевого, Водяного.

Что было ранее: Боевики сорвали разведение сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.

В то же время, спецпред ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик 8 ноября заявил, что разведение сил и средств вблизи Петровского начнется 9 ноября в 12:00.

7 ноября противник 20 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил. Один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.

Украинская правда
Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе


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