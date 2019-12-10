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Судью, чье решение сделало возможным разгон Майдана, оставили в должности

Вторник, 10 декабря 2019, 12:23
Судью, чье решение сделало возможным разгон Майдана, оставили в должности

Судье скандального Окружного админсуда Киева Евгению Аблову, чье решение в 2013 году стало причиной разгона Майдана, выписали выговор.

Источник: Twitter Центра противодействия коррупции, пресс-служба ВСП

Дословно: "Высший совет правосудия оставил в должности судью Майдана Евгения Аблова. Знаете как ВСП наказала Аблова? Выписала строгий выговор с лишением доплат к зарплате в течение 3 месяцев.

То есть ВСП отмазала Аблова в шестую годовщину попытки разгона Майдана. Именно Аблов дал добро на разгон Майдана, чтобы была возможность установить новогоднюю елку".

Детали: Дисциплинарное дело по Абловe открыли на основании жалобы "Бутко К.Т. на действия судьи при рассмотрении дела по иску общественной организации к НАБУ и на основании жалобы Маселко Р.А. на действия указанного судьи во время оказания интервью телеканалу "Право ТВ".

Жалобщики указывали, что Аблов не соблюдает правил судейской этики и стандартов поведения.

Вторая Дисциплинарная палата ВСП 8 апреля решила применить к Аблову дисциплинарное взыскание в виде внесения представления об увольнении судьи от должности.

Аблов не согласился с таким решением и подал в ВСП жалобу, в которой просил отменить указанное решение и закрыть дисциплинарное производство.

ВСП наказание Аблову изменила и решила выписать ему выговор с лишением доплаты к должностному окладу судьи на 3 месяца.

Что было раньше: В мае 2017 года Высший совет правосудия отказался увольнять судью Аблова, чье решение от 9 декабря 2013 привело к тому, что Беркут пытался разогнать Майдан.

В 2017-м судья - признал законной схему закупки так называемых "рюкзаков Авакова", чем помог сыну министра внутренних дел избежать наказания. А в 2018-м восстановил в должности ректоршу медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову.

В 2019 судьи ОАСК попали в скандал из-за опубликованных НАБУ разговоров судей. Правоохранители расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

Предыстория:

  • 10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
  • 15 мая Окружной административный суд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.
  • 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева.
  • Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
  • НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
  • В ответ суд заявил о давлении. А глава суду Павел Вовк сказал, что опубликованные записи – ложь.
  • 30 июля Вовка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения.
  • ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые фигурируют на обнародованных записях.

В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда

Темы: ОАСКсудМайданВСП
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