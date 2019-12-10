Судью, чье решение сделало возможным разгон Майдана, оставили в должности

Судье скандального Окружного админсуда Киева Евгению Аблову, чье решение в 2013 году стало причиной разгона Майдана, выписали выговор.

Источник: Twitter Центра противодействия коррупции, пресс-служба ВСП

Дословно: "Высший совет правосудия оставил в должности судью Майдана Евгения Аблова. Знаете как ВСП наказала Аблова? Выписала строгий выговор с лишением доплат к зарплате в течение 3 месяцев.

То есть ВСП отмазала Аблова в шестую годовщину попытки разгона Майдана. Именно Аблов дал добро на разгон Майдана, чтобы была возможность установить новогоднюю елку".

Детали: Дисциплинарное дело по Абловe открыли на основании жалобы "Бутко К.Т. на действия судьи при рассмотрении дела по иску общественной организации к НАБУ и на основании жалобы Маселко Р.А. на действия указанного судьи во время оказания интервью телеканалу "Право ТВ".

Жалобщики указывали, что Аблов не соблюдает правил судейской этики и стандартов поведения.

Вторая Дисциплинарная палата ВСП 8 апреля решила применить к Аблову дисциплинарное взыскание в виде внесения представления об увольнении судьи от должности.

Аблов не согласился с таким решением и подал в ВСП жалобу, в которой просил отменить указанное решение и закрыть дисциплинарное производство.

ВСП наказание Аблову изменила и решила выписать ему выговор с лишением доплаты к должностному окладу судьи на 3 месяца.

Что было раньше: В мае 2017 года Высший совет правосудия отказался увольнять судью Аблова, чье решение от 9 декабря 2013 привело к тому, что Беркут пытался разогнать Майдан.

В 2017-м судья - признал законной схему закупки так называемых "рюкзаков Авакова", чем помог сыну министра внутренних дел избежать наказания. А в 2018-м восстановил в должности ректоршу медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову.

В 2019 судьи ОАСК попали в скандал из-за опубликованных НАБУ разговоров судей. Правоохранители расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

Предыстория:

10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.

15 мая Окружной административный суд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.

26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева.

Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".

НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

В ответ суд заявил о давлении. А глава суду Павел Вовк сказал, что опубликованные записи – ложь.

30 июля Вовка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения.

ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые фигурируют на обнародованных записях.

В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда