У фигурантки дела Шеремета Дугарь – позитивная характеристика со службы
26-летняя Яна Дугарь, которую правоохранители подозревают в соучастии в убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года, имеет позитивную характеристику из военного мобильного госпиталя, в котором она служила в то время.
Источник: народный депутат и ветеран Яна Зинкевич в Facebook
Прямая речь Зинкевич: "Служебная характеристика Яны Дугарь из 66 госпиталя, в котором она служила в момент убийства Шеремета. Характеристика, конечно же, позитивная. И особенно обращаю внимание на то, что с 03.06 по 28.07 она находилась на должности операционной сестры (убийство было 20 июля)".
Зинкевич утром приехала в Печерский райсуд Киева поддержать Дугарь.
Дугарь рассказала, что провела ночь на 13 декабря в машине следователей.
Ранее Зинкевич опубликовала справку, что Яна Дугарь на момент убийства Шеремета находилась в зоне проведения антитеррористической операции.
В пятницу судьи избирают меры пресечения фигурантам дела Шеремета, названным накануне: Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.
Антоненко также имеет позитивную характеристику со службы в силах специальных операций ВСУ.
Этому предшествовало: 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, Антоненко помогал ей, а Дугарь фотографировала на мобильный камеры видеонаблюдения вблизи места убийства Шеремета.
У Кузьменко и других фигурантов прошли обыски.
Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в Украине.
Судя по подозрению Кузьменко, следствие считает Антоненко организатором убийства Шеремета: якобы он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности", пытался убийством привлечь внимание к таким взглядам.
Знать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Позиция "Украинской правды" относительно результатов расследования МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
- Следствие склонялось к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
- В мае 2017 года "Слідство.Інфо" обнародовало фильм "Убийство Павла", сделанный с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем были новые детали, пропущенные следствием, – в частности, обнаруженные с помощью записей с камер видеонаблюдения.
- Осенью 2019 года следствие задержало Владислава и Инну Грищенко (мужа "Бучу" – 24 сентября на Волыни, жену "Пуму" – 5 ноября в Киеве). Они проходили по делу о неудавшемся покушении в Косове (Ивано-Франковская область) на бизнесмена Михаила Чекурака, который имеет криминальное прошлое. Но их заподозрили и в причастности к убийству Павла Шеремета.
- По данным следствия, самодельные взрывные устройства, подложенные под машины Шеремета (июль 2016 года) и Чекурака (июль 2018 года) – почти идентичны. А в несработавшей взрывчатке из Косово найдены следы ДНК Грищенко.
- Участник АТО Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.