У фигурантки дела Шеремета Дугарь – позитивная характеристика со службы

26-летняя Яна Дугарь, которую правоохранители подозревают в соучастии в убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года, имеет позитивную характеристику из госпиталя, в котором она служила в то время.

Источник: народный депутат и ветеран Яна Зинкевич в Facebook

Прямая речь Зинкевич: "Служебная характеристика Яны Дугарь из 66 госпиталя, в котором она служила в момент убийства Шеремета. Характеристика, конечно же, позитивная. И особенно обращаю внимание на то, что с 03.06 по 28.07 она находилась на должности операционной сестры (убийство было 20 июля)".

Зинкевич утром приехала в Печерский райсуд Киева поддержать Дугарь.

Дугарь рассказала, что провела ночь на 13 декабря в машине следователей.

В пятницу судьи избирают меры пресечения фигурантам дела Шеремета, названным накануне: Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Этому предшествовало: 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

У Кузьменко и других фигурантов прошли обыски.

Народный депутат и ветеран Яна Зинкевич опубликовала справку, что Яна Дугарь на момент убийства Шеремета находилась в зоне проведения антитеррористической операции.

Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

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Позиция "Украинской правды" относительно результатов расследования МВД дела Павла Шеремета

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