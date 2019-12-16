Адвокат Кузьменко показал активность ее телефона накануне убийства Шеремета

Адвокат подозреваемой в минировании авто, в котором погиб журналист Павел Шеремет, Юлии Кузьменко Владислав Добош обнародовал скриншоты ее переписки в Facebook messenger, сделанные вечером 19 июля 2016 года, накануне убийства.

Источник: Добош в Facebook

Прямая речь: "Помните, как на пресс-конференции некий генерал с каменным лицом вещал о том, что телефон Юли 19.07.2016 года с 19-ти был неактивным, что для нее не характерно. Добавляю скрины с фейсбук месседжер Юли, где она переписывается со своей подругой с 20.37 до 20.50, 19.07.2016 года. Кстати, в мессенджере фейсбук невозможно изменить дату и время (это для неверующих)".

Детали: Адвокат также заявил, что Кузьменко познакомилась с тремя другими подозреваемыми по делу, супругами Грищенко и Дугарь, уже после убийства Шеремета.

Прямая речь: "Юля Кузьменко Яну Дугарь первый раз увидела и познакомилась при обыске у Грищенко Ирины (Пумы) где-то полтора-два месяца назад... Кстати, с семьей Грищенко (Пумой и Бучей) Юля познакомилась только год назад, насколько помнит, лето 2018 года. Антоненко А.С. (Рифмастер) вообще не знаком с Дугар Яной.

Юля Кузьменко познакомилась с Рифмастером в 16 году, точно месяц не помнит, но было холодно, когда стала свидетелем ДТП, при котором таксист сбил жену и ребенка Рифмастера, она об этом написала в фейсбук, и через некоторое время в мессенджерах ей написал какой-то Антоненко, сказал, что это была его жена и ребенок и сможет ли она выступить свидетелем.

И увидела его впервые в полиции, куда ее пригласил, кстати, Герман Приступа по телефону, чтобы она выступила свидетелем по ДТП. После того долго Юля не видела Рифмастера, и еще несколько раз встретились по волонтерской работе. И все!"

Детали: По словам Добоша, эти показания будут изложены в протоколе допроса как Кузьменко, так и свидетелей.

Вместе с тем, на Facebook-странице Кузьменко сохранился пост от 21 июля 2016 года с концерта Антоненко, где на одном из фото он стоит с сыном Кузьменко.

А в апреле 2016-го Антоненко комментировал фотографии Кузьменко в Facebook.

Адвокат также заявил, что в гардеробе его подзащитной нет шорт, и она их не надевала последние 15 лет.

Он назвал это "неувязочкой", вспоминая фото девушки в шортах, которое показывал министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова", когда говорил о неустановленном лице, нажимавшем на кнопку пульта дистанционного управления, которая привела в действие взрывное устройство. По мнению адвоката, в этот момент Аваков намекал на Кузьменко.

Что было раньше: 13 декабря в эфире программы "Свобода слова" министр внутренних дел Арсен Аваков продемонстрировал новую фотографию девушки, которую не показывали на брифинге 12 января, и которая, по мнению следствия, привела в действие взрывное устройство.

По словам министра, у следствия есть гипотезы, кто этот человек, но точно личности не знают. В то же время, в материалах следствия, которые объявляли в суде, говорится, что взрывное устройство привела в действие подозреваемая Кузьменко.

12 декабря на экстренном брифинге силовиков об убийстве Шеремета начальник криминальной полиции Евгений Коваль, в частности, заявил, что Кузьменко с 19.36 часов 19 июля 2016 года до 09.20 часов 20 июля телефоном не пользовалась, что для нее совершенно нехарактерно.

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