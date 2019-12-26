В России снова запели о "прямом диалоге" Киева и боевиков Донбасса
Глава МИД России Сергей Лавров после нормандской встречи продолжает повторять многолетние заявления Кремля о необходимости прямого диалога Киева и боевиков для урегулирования конфликта на Донбассе.
Источник: интервью Лаврова ТАСС
Прямая речь: "Достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между сторонами конфликта – Киевом, Донецком и Луганском".
Детали: По словам Лаврова, Россия заинтересована в прекращении войны на востоке Украины и готова всячески содействовать "диалогу".
Почему это важно: Россия с 2014 года вторглась на украинский Донбасс и начала войну. Генштаб ВСУ и международные наблюдатели многократно фиксировали на Донбассе российских военных, танки и новое российское оружие.
Украина признала Россию страной-агрессором. Действия РФ на востоке Украины осудили многие государства мира и ввели против нее санкции.
При этом руководство России постоянно отрицает, что на Донбассе воюют ее наемники и техника. Также Кремль постоянно заявляет о необходимости "вести диалог между сторонами конфликта" и о своей якобы готовности помогать и способствовать в решении конфликта.
Только на декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин фактически намекнул, что на Донбассе может быть российское оружие, заявив, что танки у боевиков "от государств, которые им симпатизируют".
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Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже
Предыстория:
- 9 декабря 2019 года, после трехлетнего перерыва, лидеры "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции – встретились в Париже на переговоры о возвращении мира на Донбассе. Для Владимира Зеленского они были первыми, а в целом шестыми.
- Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ договорились расширить до круглосуточного мониторинга.
- Зеленский сообщил, что в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря 2019 года и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения на Донбассе.
- Он дал понять, что Украина не уступит свои территории ради компромиссов, не согласится на федерализацию, не допустит влияния на свою внешнюю политику. "Мы готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением", – заявил украинский президент.
- О восточной границе не договорились: Зеленский настаивал, что Украина должна вернуть контроль над границей с Россией перед выборами на Донбассе, а Путин продолжил требовать выборов до передачи границы под контроль Украины.
- Путин заявил, что Россия рассчитывает на поэтапное продолжение разведения сил и внесение изменений в Конституцию Украины относительно закрепления особого статуса Донбасса на постоянной основе.
- Президент России также заявил, что Киев не должен восстанавливать контроль над оккупированными Донбассом до местных выборов, потому что это якобы не согласуется с Минскими соглашениями.
- Следующая встреча "нормандской четверки" планируется через 4 месяца в Берлине.