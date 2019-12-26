В России снова запели о "прямом диалоге" Киева и боевиков Донбасса

Глава МИД России Сергей Лавров после нормандской встречи продолжает повторять многолетние заявления Кремля о необходимости прямого диалога Киева и боевиков для урегулирования конфликта на Донбассе.

Источник: интервью Лаврова ТАСС

Прямая речь: "Достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между сторонами конфликта – Киевом, Донецком и Луганском".

Детали: По словам Лаврова, Россия заинтересована в прекращении войны на востоке Украины и готова всячески содействовать "диалогу".

Почему это важно: Россия с 2014 года вторглась на украинский Донбасс и начала войну. Генштаб ВСУ и международные наблюдатели многократно фиксировали на Донбассе российских военных, танки и новое российское оружие.

Украина признала Россию страной-агрессором. Действия РФ на востоке Украины осудили многие государства мира и ввели против нее санкции.

При этом руководство России постоянно отрицает, что на Донбассе воюют ее наемники и техника. Также Кремль постоянно заявляет о необходимости "вести диалог между сторонами конфликта" и о своей якобы готовности помогать и способствовать в решении конфликта.

Только на декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин фактически намекнул, что на Донбассе может быть российское оружие, заявив, что танки у боевиков "от государств, которые им симпатизируют".

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