Коломойский пытается впихнуть Кулика в СБУ – источник

Олигарх Игорь Коломойский пытается устроить скандального экс-прокурора Константина Кулика на работу в СБУ, чтобы тот занимался делами против его конкурентов.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах и высокопоставленный сотрудник СБУ

Прямая речь: "Он пытается продавить назначение Кулика в следственный департамент, чтобы тот занимался делами против конкурентов олигарха".

Детали: По данным "Украинской правды", влияние Коломойского на власть теряет свои позиции. В частности, проявлением этого могло стать и увольнение с ГПУ "частного" прокурора Кулика, в производствах которого по странному стечению обстоятельств проходили все враги Коломойского.

Что было раньше: 27 ноября Кулика уволили из ГПУ, потому что он прогулял экзамен на знание законодательства для работы в Офисе генерального прокурора.

Знать больше: Четыре войны Коломойского. Как олигарх возвращает свое влияние

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