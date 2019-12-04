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Коломойский пытается впихнуть Кулика в СБУ – источник

Среда, 4 декабря 2019, 11:44

Олигарх Игорь Коломойский пытается устроить скандального экс-прокурора Константина Кулика на работу в СБУ, чтобы тот занимался делами против его конкурентов.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах и высокопоставленный сотрудник СБУ

Прямая речь: "Он пытается продавить назначение Кулика в следственный департамент, чтобы тот занимался делами против конкурентов олигарха".

Детали: По данным "Украинской правды", влияние Коломойского на власть теряет свои позиции. В частности, проявлением этого могло стать и увольнение с ГПУ "частного" прокурора Кулика, в производствах которого по странному стечению обстоятельств проходили все враги Коломойского.

Что было раньше: 27 ноября Кулика уволили из ГПУ, потому что он прогулял экзамен на знание законодательства для работы в Офисе генерального прокурора.

Знать больше: Четыре войны Коломойского. Как олигарх возвращает свое влияние

Предыстория:

  • 15 ноября Рябошапка сообщил, что с 1 января "известный на весь мир" прокурор Кулик не будет работать в ГПУ из-за того, что не прошел переаттестацию.
  • В начале ноября стало известно, что Кулик незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве. Строительство проходило во время расследования его незаконного обогащения.
  • В 2016 году Кулику предъявили обвинение в незаконном обогащении на сумму 2,8 млн грн. В частности, на мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлено ряд объектов недвижимости в центре Киева.
  • После декриминализации статьи о незаконном обогащении суд продолжил судить Кулика по недействующей статьи, потому что не нашел возможности закрыть дело на стадии судебного разбирательства.
  • В конце марта Кулик якобы выдвинул подозрения представителям окружения президента Петра Порошенко. В ГПУ опровергли это и вызвали его на допрос. Но наказывать Кулика не стали.
  • Тогдашний президент Петр Порошенко заявлял, что Кулик "получил приказ" от олигарха Игоря Коломойского обвинить его во вмешательстве в "дело Курченко".
  • Кулик заявлял, что не встречался с Коломойским и его окружением в Израиле и Австрии.
  • Кулик также заявлял, что Порошенко и его соратники вместе с руководством Генпрокуратуры вмешивались в расследование производство в отношении Сергея Курченко и его вероятных сообщников.
  • Коломойский говорил, что "скрывал Ложкина", когда, Кулик хотел вручить бывшему главе Администрации президента Порошенко Борису Ложкину подозрение.
  • The New York Times сообщало, что украинский прокурор Константин Кулик составил англоязычное досье на 7 страниц о коррупции Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США, чем способствовал борьбе, которая привела к расследованию в отношении президента Дональда Трампа.

Украинская правда

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Темы: КоломойскийГенпрокуратурапрокуратураСБУвласть
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