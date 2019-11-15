Рябошапка планирует распрощаться с прокурором Куликом
Руководитель Генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка сообщил, что с 1 января "известный на весь мир" прокурор Константин Кулик не будет работать в ГПУ поскольку не прошел переаттестацию.
Источник: интервью Рябошапки для "Настоящее время"
Прямая речь: "Дело в том, что он не пришел на тестирование. Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем.
Мы планируем, что новый Офис начнет функционировать с 1 января (в соответствии с реформой ГПУ, которая станет Офисом генерального прокурора – УП). Соответственно, 1 января в новом Офисе могут быть только переаттестованные прокуроры. А Константин Кулик таковым не является.
Детали: Рябошапка добавил, что Кулика "знает весь мир" благодаря делу газовой компании "Burisma", в управление которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.
Что было раньше: Украинский прокурор Константин Кулик прогулял экзамен на знание законодательства для работы в Офисе генерального прокурора.
Напомним:
- The New York Times сообщало, что украинский прокурор Константин Кулик составил англоязычное досье на 7 страниц о коррупции Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США, чем способствовал борьбе, которая привела к расследованию в отношении президента Дональда Трампа.
Предыстория:
- В конце марта заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик якобы выдвинул подозрения представителям окружения президента Петра Порошенко. В ГПУ опровергли это и вызвали его на допрос. Но наказывать Кулика не стали.
- Тогдашний президент Петр Порошенко заявлял, что Кулик "получил приказ" от олигарха Игоря Коломойского обвинить его во вмешательстве в "дело Курченко".
- Кулик заявлял, что не встречался с Коломойским и его окружением в Израиле и Австрии.
- Кулик также заявлял, что Порошенко и его соратники вместе с руководством Генпрокуратуры вмешивались в расследование производство в отношении Сергея Курченко и его вероятных сообщников.
- Коломойский говорил, что "скрывал Ложкина", когда, Кулик хотел вручить бывшему главе Администрации президента Порошенко Борису Ложкину подозрение.