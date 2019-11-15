Рябошапка планирует распрощаться с прокурором Куликом

Руководитель Генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка сообщил, что с 1 января "известный на весь мир" прокурор Константин Кулик не будет работать в ГПУ из-за того, что не прошел переаттестацию.

Источник: интервью Рябошапки для "Настоящее время"

Прямая речь: "Дело в том, что он не пришел на тестирование. Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем.

Мы планируем, что новый Офис начнет функционировать с 1 января (в соответствии с реформой ГПУ, которая станет Офисом генерального прокурора – УП). Соответственно, 1 января в новом Офисе могут быть только переаттестованные прокуроры. А Константин Кулик таковым не является.

Детали: Рябошапка добавил, что Кулика "знает весь мир" благодаря делу газовой компании "Burisma", в управление которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

Что было раньше: Украинский прокурор Константин Кулик прогулял экзамен на знание законодательства для работы в Офисе генерального прокурора.

Напомним:

The New York Times сообщало, что украинский прокурор Константин Кулик составил англоязычное досье на 7 страниц о коррупции Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США, чем способствовал борьбе, которая привела к расследованию в отношении президента Дональда Трампа.

Предыстория: