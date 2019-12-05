Полиция рассматривает версию поджога в одесском колледже
Четверг, 5 декабря 2019, 14:31
Правоохранители рассматривают две версии начавшегося в среду утром пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Источник: начальник полиции Одесской области Олег Бех, котрого цитирует "Интерфакс-Украина"
"В рамках расследования… уже допрошены 44 человека, которые дали показания о пожаре. Сейчас полицейские рассматривают две версии: возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджог".
Детали: Бех заверил, что полиция обеспечит прозрачное расследование, чтобы в максимально сжатые сроки провести все необходимые мероприятия и установить обстоятельства этой трагедии.
Предыстория:
- Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
- Лишь через несколько часов пожарным удалось локализовать пожар.
- По данным на утро 5 декабря, единственная погибшая - 16-летняя студентка Ксения Бабенко.
- После пожара в одесском колледже пропали без вести 14 человек, среди них - 4 студента.
- Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.
- Мэр объявил в Одессе двухдневный траур из-за пожарав колледже.
- По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналовили объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.