Полиция рассматривает версию поджога в одесском колледже

Правоохранители рассматривают две версии начавшегося в среду утром пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Источник: начальник полиции Одесской области Олег Бех, котрого цитирует "Интерфакс-Украина"

"В рамках расследования… уже допрошены 44 человека, которые дали показания о пожаре. Сейчас полицейские рассматривают две версии: возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджог".



Детали: Бех заверил, что полиция обеспечит прозрачное расследование, чтобы в максимально сжатые сроки провести все необходимые мероприятия и установить обстоятельства этой трагедии.

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