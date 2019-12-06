Путин уверяет, что хочет транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявляет, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину.

Источник: российское агентство ТАСС со ссылкой на слова Путина в Германии

Прямая речь Путина: "Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода "Северный поток – 2", ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту".

"Хочу подчеркнуть - это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать - это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины".

"Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене, я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, - сказал Путин. - Но, надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это, прежде всего, хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения".

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