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Путин уверяет, что хочет транзита газа через Украину

Пятница, 6 декабря 2019, 13:03
Путин уверяет, что хочет транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявляет, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину.

Источник: российское агентство ТАСС со ссылкой на слова Путина в Германии

Прямая речь Путина: "Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода "Северный поток – 2", ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту".

"Хочу подчеркнуть - это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать - это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины".

"Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене, я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, - сказал Путин. - Но, надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это, прежде всего, хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения".

Знать больше: Газовое соглашение Тимошенко – Путина. Полный текст

Контракт о транзите российского газа + Дополнительное соглашение об авансе "Газпрома"

Предистория:

  • 4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".
  • АО "Укртранснафта" и ОАО "Транснефть" заключилидополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которая продолжает его действие на 10 лет - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года.
  • Десятилетний контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Из-за российской агрессии Украина отказалась от покупки российского газа и получает газ реверсом из Европы, куда он идет из РФ транзитом через украинскую территорию.
  • Российская сторона предлагала украинской отказаться от взаимных газовых претензий и высказывала якобы готовность сделать скидку и на транзит, и на прямые поставки газа в Украину.
  • При этом Москва продолжает воплощать подводный трубопровод "Nord Stream 2", с помощью которого может обойти Украину.
  • Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года. По его словам, Украине хватит запасов газа и угляна зиму в случае остановки транзита газа с 1 января 2020 года.

Темы: ПутингазУкраина
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