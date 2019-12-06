Зеленский хочет увидеть Путина, чтобы понять, хочет ли он закончить войну
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 9 декабря в Париже в рамках "нормандской встречи" встретится в двухстороннем формате с прездидентом России Владимиром Путиным.
Источник: выступление президента в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера"
Прямая речь: "Мы говорили с презилдентом Российской Федерации, когда вернули моряков, мы говорили с ним по телефону, но это телефонный разговор.
Я хочу увидеть человека и я хочу привезти из Нормандии понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну. Я это смогу точно понять за столом".
Детали: Зеленский подтвердил, что на саммите Нормандской четверки состоятся двосотронни встречи всех участников переговоров. Он добавил, что не нервничает перед встречей с неизменным на протяжении 20 лет руководителем РФ. По его словам, единственное, чего он боится - это нерезультативные переговоры.
Что было раньше: Накануне прессекретар российского президента Дмитрий Песков заявил, что участники саммита в нормандском формате могут принять некий документ, или соглашение, которое ни к чему не обязывает.
Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с российским президентом хочет достичь договоренности об обмене пленными и политзаключенными "всех на всех" до Нового года.
По словам президента, вторым вопросом на саммите будет вопрос ситуации с безопасностью на Донбассе, то есть вывода войск, незаконных вооруженных формирований. Он повторил, что хотел бы достичь договоренностей о конкретных временных рамках, когда это произойдет.
Также Зеленский рассказал, что планирует на саммите говорить о проведении выборов на Донбассе. Он вновь повторил, что это должно происходить по украинскому закону, с участием всех украинских политических сил, с международными наблюдателями.
Кроме того, Зеленский уверен, что в ходе встречи в "нормандском формате" будет обсужден вопрос передачи Украине контроля над украинской границей.
Перед этим глава МИД Вадим Пристайко назвал красные линии Украины на "нормандском саммите" в Париже.
Он также рассказал, что договорились записать в решении "нормандского саммита".
Напомним:
- Встреча "нормандской четверки" много раз откладывалась, хотя президент Владимир Зеленский торопил ее с начала августа. Предполагалось, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться 24 или 26 ноября, но назначили ее на 9 декабря в Париже.
- Летом-осенью 2019 года состоялось разведения на трех тестовых участках: в июне – вблизи Станицы Луганской, в октябре – около Золотого, в ноябре – в районе Петровского и Богдановки. Рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках было подписано 21 сентября 2016 года.
- Президент России Владимир Путин 14 ноября 2019 года пожелал, чтобы разведение прошло как можно быстрее по всей линии.
- 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса.
- Но выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.
- 3 октября Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. По его словам, этот документ не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто такое,что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.
- Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.