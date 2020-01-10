Самолет МАУ сбили двумя ракетами российского производства – CNN

Иран случайно сбил украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ двумя ракетами российского производства.

Источник: CNN

Детали: По словам американского чиновника, ракеты принадлежали к классу "земля-воздух". В США придерживаются мнения, что в самолет попали случайно.

Что было раньше: Ранее СМИ, со ссылкой на западные спецслужбы, называли версию о технической неисправности самолета, а не попадании ракеты.

Однак позже несколько западных медиа обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.

Со временем премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что по данным разведки, украинский "Боинг" сбила иранская ракета.

Президент США Дональд Трамп сказав, что не верит в версию технической неисправности самолета МАУ.

Издание The New York Times и международная команда расследователей Bellingcat опубликовали видео, на котором, по их утверждениям, видно, как ракета сбила самолет.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о наличии определенного объема информации, которая позволяет предположить, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой.

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