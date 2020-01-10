Самолет МАУ сбили двумя ракетами российского производства – CNN

11607 просмотров
Пятница, 10 января 2020, 01:25

Иран случайно сбил украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ двумя ракетами российского производства.

Источник: CNN

Детали: По словам американского чиновника, ракеты принадлежали к классу "земля-воздух". В США придерживаются мнения, что в самолет попали случайно.

Что было раньше: Ранее СМИ, со ссылкой на западные спецслужбы, называли версию о технической неисправности самолета, а не попадании ракеты.

Однак позже несколько западных медиа обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.

Со временем премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что по данным разведки, украинский "Боинг" сбила иранская ракета.

Президент США Дональд Трамп сказав, что не верит в версию технической неисправности самолета МАУ.

Издание The New York Times и международная команда расследователей Bellingcat опубликовали видео, на котором, по их утверждениям, видно, как ракета сбила самолет.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о наличии определенного объема информации, которая позволяет предположить, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой.

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен и что не допускают ошибку экипажа.
  • На фоне противостояния Ирана и США в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не передадут "черные ящики" (бортовые самописцы) с разбитого самолета компании Boeing или американцам.
  • Иранские следователи 9 января сообщили первые выводы: украинский самолет был охвачен пламенем еще в воздухе, экипаж пытался вернуть самолет в аэропорт Тегерана, однако не просил диспетчеров о помощи. Кроме того оказалось, что оба бортовых самописца повреждены, поэтому часть записей на них потеряна.

Украинская правда


powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Появилось видео попадания ракеты в самолет МАУ – New York Times
Самолет МАУ сбили двумя ракетами российского производства – CNN
Иран просит Канаду и другие страны предоставить информацию об авиакатастрофе
Канада обнародовала новые данные разведки: самолет МАУ сбила иранская ракета
Все новости
советы

Лучше вам тщательно помыть свою эко-бутылку. И вот почему

Опыт

Как мы побежали всей семьей

Дети

Плохое поведение моего ребенка – норма или повод для волнения?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів