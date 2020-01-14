Фракция Порошенко спрашивает Зеленского, вел ли он тайные переговоры с РФ в Омане

Во фракции партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" допускают, что президент Владимир Зеленский провел в Омане тайные переговоры с россиянами, – и хотят услышать его комментарий.

Источник: сопредседатель депутатской фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов, выступая с трибуны Верховной Рады

Прямая речь: "После тайного отдыха "президента Голобородько" в Омане и трагедии в Иране говорить только о коммуникационном кризисе украинской власти – это неправда. Несправедливо в отношении госпожи Мендель, между прочим, потому что она оказалась единственной, кто в те дни выполнял свои обязанности, – сама крутила педали вашего велосипеда, как могла.

Первый за 8 месяцев кризис в сфере безопасности для новой власти. И в нем власти Зеленского продемонстрировали безответственность, некомпетентность и трусость. Вы разлетелись по курортам мира и даже не предусмотрели механизм, как собраться в случае возникновения кризисной ситуации.

Некомпетентность новой власти особенно наглядна, если сравнить ее "позднее зажигание" с молниеносной реакцией президента Порошенко на (катастрофу) MH17. То, что вы делали в течение нескольких суток, он организовал в считанные часы.

Трусость ваша заключается в том, что вы с первых часов знали, что украинский самолет поразили иранцы российской ракетой – но так и не смогли сказать это вслух, пока вас не приперли к стенке руководители Канады, США и Великобритании.

Надо отдать должное Зеленскому: он смог добраться до Украины почти за сутки – втрое быстрее, между прочим, чем американские астронавты на Месяц. Другие чиновники, которые несут ответственность за безопасность и разведку, вообще не почувствовали нужды вернуться на рабочие места, ничто не смогло испортить им праздник".

Детали: По словам Герасимова, "общество требует ясности и относительно Омана".

Прямая речь: "По версии властей получается, что последним желанием султана на смертном одре было увидеть именно нашего, как его называют, "величайшего лидера современности". Но все умные люди понимают, что никакого официального визита не было – была поездка в частных или иных целях. И поэтому нас всех очень интересуют загадочные чартеры, которые в те дни летали между Оманом и Россией.

Очень похоже на тайные переговоры. Возникает простой вопрос: что же это было. Оман – это обман или ложь? А "какая разница"? С Новым годом, страна оманутых избирателей".

Этому предшествовало: Через три дня после трагедии с пассажирским самолетом в Тегеране Иран признал, что сбил его. Сперва Иран отрицал это.

Источники в Пентагоне, разведках США и Ирака завили, что в украинский самолет якобы попала зенитно-ракетная система земля – ​​воздух "Тор-М1", произведенная в России.

Также появились слухи, что перед катастрофой самолета МАУ в Тегеране Зеленский мог тайно встретиться в Омане с российской делегацией, – и предположение, что иранцы могли сбить пассажирский лайнер в сговоре с россиянами, потому что украинский президент не согласился на требования последних по Донбассу.

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