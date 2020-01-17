Разумков об отставке Гончарука: Правительство на консультациях

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Пятница, 17 января 2020, 10:15

Кабинет министров находится на консультациях после заявления Алексея Гончарука об отставке с должности премьер-министра.

Источник глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Верховной Рады

Прямая речь: "Сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового часа правительства не будет – будет министр иностранных дел Вадим Пристайко отвечать на вопросы, как и было запланировано".



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