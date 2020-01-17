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Кабмин не пришел отчитываться в Раду. Гончарук на консультациях

Пятница, 17 января 2020, 09:15
Кабмин не пришел отчитываться в Раду. Гончарук на консультациях

Кабинет министров находится на консультациях после заявления Алексея Гончарука об отставке с должности премьер-министра.

Источник глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Верховной Рады, "Украинская правда"

Прямая речь: "Относительно часа вопросов к правительству. Вы все знаете, что премьер-министр надпись обращения к президенту Украины – и сейчас правительство находится на консультациях.

Поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет – будет, как и было оговорено на согласительном совете, министр иностранных дел Вадим Пристайко отвечать на вопросы".

Детали: По данным "Украинской правды", Гончарук находится в Офисе президента.

По словам источников УП, в Верховную Раду не будут выносить вопрос об увольнении Гончарука.

После 11 часов премьер-таки пришел в парламент.

В Верховной Раде к тому времени успели провести консультации и послушать Пристайко.

Предыстория

  • 14 января Верховная Рада решила 17 января заслушать Кабмин о начислении больших премий отдельным министрам. Гончарук пояснил эти доплаты желанием преодолеть коррупционную практику во власти.
  • Источники УП в партии "Слуга народа" говорили, что президент Владимир Зеленский пока не планирует кадровых изменений в правительстве Алексея Гончарука.
  • 15 января в сети опубликовали прослушку, где якобы премьер Гончарук говорит, что он "полный профан в экономике". Также на записи слышно, как голос Гончарука говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" – и ему надо объяснять их: например, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами.
  • Некоторые СМИ писали, что к сливу прослушки причастно Управление госохраны, однако в УГО заявили, что не причастны ни к "сливу", ни к прослушиванию топ-чиновников.
  • 16 января Гончарук заявил, что врагам не удастся остановить его, и привел аргументы в пользу того, что он не "профан" в экономике.
  • 17 января премьер Алексей Гончарук написал заявление об отставке – и "передал ее президенту с правом внесения в парламент".
  • Офис президента сообщил, что Владимир Зеленский получил заявление Гончарука и рассмотрит ее.
  • По закону премьер подает заявление об отставке непосредственно Верховной Раде – и если парламент его поддерживает, в отставку уходит все правительство.
  • 29 августа 2019 года Верховная Рада назначила Алексея Гончарука премьер-министром и утвердила состав нового Кабинета министров.

Знать больше: Ротшильды, макароны, оливье: Где мифы, а где правда в "пленках Гончарука"

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Украинскяа правда, дополнено

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Темы: ГончарукКабинет министровВерховная Рада
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