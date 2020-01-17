Новости 17 января: отставка Гончарука, премьер у Зеленского, цель визита в Оман

Гончарук написал заявление об отставке, Зеленский дал еще один шанс премьеру, Пристайко не смог ответить, что президент делал в Омане — новости, которые были актуальными 17 января.

Об отставке

Утром премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

После этого министры начали писать посты в соцсети в поддержку Гончарука. По данным источников УП, советники Гончарука попросили написать подобные посты всех министров.

Во время выступления с трибуны Верховной Рады премьер заверил, что Кабмин продолжит свою работу в штатном режиме до того, как президент Владимир Зеленский "примет политическое решение".

В свою очередь Зеленский записал видео своей встречи с Гончаруком. Сказал, что решил дать премьеру еще один шанс и объяснил, что такое "нормальные зарплаты" в правительстве.

Президент также потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи Гончарука, министров и представителей Нацбанка.

Об Омане

Глава МИД Вадим Пристайко не смог ответить на вопрос сопредседателя фракции "ЕС" Артура Герасимова о том, какой была программа визита президента в Оман, который пресс-служба главы государства называла официальным.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось шесть тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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