Возвращение "черных ящиков" самолета МАУ: консультации продолжаются, переговоры сложные - СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что консультации украинских и иранских экспертов по вопросу возвращения в Украину "черных ящиков" самолета МАУ, сбитого в Тегеране, продолжаются.

Источник: заявление Данилова, обнародованное пресс-службой СНБОУ 19 января

Прямая речь секретаря СНБО: "В настоящее время идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные".

"Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность".

Детали: Данилов призвал отечественные и иностранные СМИ "занимать взвешенную и ответственную позицию относительно освещения вопроса о возвращении в Украину "черных ящиков".

Дословно: "Настоятельно призываю СМИ при освещении вопроса возвращения "черных ящиков" пользоваться официальной информацией украинских органов власти, которую будут предоставлять в зависимости от достижения договоренностей с иранской стороной".

Предыстория:

19 января глава комиссии по расследованию аварий Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар заявил, что иранские эксперты пытаются расшифровать "черные ящики" сбитого украинского самолета в Иране и не приняли решения передавать их другим странам.

Напомним,