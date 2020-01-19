Возвращение "черных ящиков" самолета МАУ: консультации продолжаются, переговоры сложные - СНБО
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что консультации украинских и иранских экспертов по вопросу возвращения в Украину "черных ящиков" самолета МАУ, сбитого в Тегеране, продолжаются.
Источник: заявление Данилова, обнародованное пресс-службой СНБОУ 19 января
Прямая речь секретаря СНБО: "В настоящее время идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные".
"Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность".
Детали: Данилов призвал отечественные и иностранные СМИ "занимать взвешенную и ответственную позицию относительно освещения вопроса о возвращении в Украину "черных ящиков".
Дословно: "Настоятельно призываю СМИ при освещении вопроса возвращения "черных ящиков" пользоваться официальной информацией украинских органов власти, которую будут предоставлять в зависимости от достижения договоренностей с иранской стороной".
Предыстория:
19 января глава комиссии по расследованию аварий Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар заявил, что иранские эксперты пытаются расшифровать "черные ящики" сбитого украинского самолета в Иране и не приняли решения передавать их другим странам.
Напомним,
- 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек.
- На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
- Служба безопасности Украины расследует крушение лайнера по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества.
- 14 января стало известно, что Иран решил отправить бортовые самописцы со сбитого под Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во Францию.
- 15 января Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины обратились к Ирану с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ.
- В Иране заявили, что "черные ящики" настолько повреждены, что их можно открыть только в определенных лабораторных условиях в другой стране. Украина предложила для этого свою лабораторию в НТУУ "КПИ" им. Сикорского.
- По словам начальницы Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генпрокурора Полины Чиж, иранская сторона должна была направить в Украину своего эксперта, который осмотрел бы украинскую лабораторию и дал согласие на исследование "черных ящиков" в Украине. Однако Иран так и не направил в Украину своего эксперта.
- Офис генпрокурора подготовил второй запрос о правовой помощи к Ирану с просьбой предоставить доступ к "черным ящикам" и решить вопрос о возможности их расшифровки украинскими экспертами.
- 17 января ОГП в третий раз обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев сбитого самолета МАУ.
- 18 января глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что "черные ящики" с авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину.