Главные новости пятницы и ночи Порошенко в ГБР, коронавирус в Украине

Порошенко и половина его фракции пришли в ГБР, в Украине проверяют на коронавирус одного человека — новости, которые были актуальны 24 января.

О Порошенко

Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований с адвокатами. Также в это время пытались попасть в ГБР и депутаты фракции "Европейской солидарности", но охрана пропустила только Порошенко и его защитников.

Государственное бюро расследований расценивает как вмешательство в работу бюро попытки народных депутатов Украины войти в помещение правоохранительного органа.

Порошенко после допроса в ГБР заявил, что в ведомстве специально назначают ему допросы во время запланированных международных визитов.

О коронавирусе

Количество погибших в результате коронавируса в Китае возросло до 26 — власти Китая изолировали 13 городов провинции Хубей из-за убийственного заболевания.

Украинские эпидемиологи уже исследовали 3 случая заболеваний, где было подозрение коронавируса, два из них не подтвердились, еще один исследуют.

В Шанхае вылечили и выписали из больницы первого больного пациента, у которого диагностировали новый тип коронавируса.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось шесть тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

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