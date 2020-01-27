Главные новости воскресенья и ночи: смерти от коронавируса, дело Альперина

В Китае фиксируют новые смерти от коронавируса, с "крестного отца контрабанды" Альперина сняли "электронный браслет" – новости, которые были актуальны 26 января.

О коронавирусе

В настоящее время в Украине не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, в случае его выявления украинские специалисты готовы его лечить.

Китайские чиновники заявляют, что новый коронавирус заразен в инкубационном период, то есть до появления первых симптомов.

Вследствие вызванной коронавирусом пневмонии за минувшие сутки в Китае умерли 24 человека. Количество инфицированных увеличилось до 2794 человек.

О деле Альперина

Одесский бизнесмен Вадим Альперин, подозреваемый в создании преступной организации, которая ввозила в Украину и растаможивала товары по заниженным ценам, руководил распространением дискредитационных материалов о следователях ГУ ГФС в Сумской области и инициировал их уголовное преследование.

С одесского бизнесмена Вадима Альперина, подозреваемого в создании преступной организации, сняли "электронный браслет", поскольку истек срок действия постановления следственного судьи.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет инициировать регистрацию уголовного производства в отношении сотрудников полиции, которые сняли "электронный браслет" с одесского бизнесмена Вадима Альперина и взыскания с него 70 млн гривен залога за нарушение возложенных на него обязанностей.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил во лжи журналистку издания NPR Мэри Луизу Келли, которая накануне заявила о криках и нецензурной брани со стороны Помпео в ее адрес после вопроса об Украине.

Президент Владимир Зеленский убежден, что международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.

В воскресенье в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Кроме того, в результате подрыва на взрывном устройстве еще один военный погиб и один получил боевую травму.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что война на Донбассе продолжается, и ее надо пытаться завершить с еще большими усилиями.

Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в воскресенье во время крушения вертолета в городе Калабасас (штат Калифорния).

Министр юстиции Денис Малюська без предупреждения посетил СИЗО в Одессе и рассказал об условиях, в которых находятся заключенные.