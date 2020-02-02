В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

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Воскресенье, 2 февраля 2020, 03:33

В Китае сообщил о вспышке смертельного птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань.

Источник: Министерство сельского хозяйства Китая, сообщает South China Morning Post

Дословно: "Возгорание произошло на ферме в городе Шаоян. Ферма имеет 7850 кур, и 4500 кур умерли от этой инфекции. По распоряжению местных органов власти, было забито 17 828 голов птицы после вспышки".

Детали: Случаев заражения человека вирусом H5N1 в провинции Хунань не зафиксировано.

Что было раньше:

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • В связи с распространением коронавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

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Темы: Китай вирус


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