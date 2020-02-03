Главные новости воскресенья и ночи: убийство в центре Киева, теракт в Лондоне

В Киеве неизвестный застрелил мужчину и скрылся, теракт в Лондоне – новости, которые были актуальны 2 февраля.

О убийстве в Киеве

Сообщение об инциденте поступило к правоохранителям около 18:00. Убийство произошло во дворе жилого дома по адресу ул.Саксаганского, 117.

Личность погибшего установлена: житель Киева, 1977 года рождения. Следователями начато уголовное производство по ст. 115 УК "Умышленное убийство", санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

О теракте

В Лондоне в результате нападения неизвестного, вооруженного ножом, несколько человек получили ранения. Нападающий застрелен, полиция признала инцидент терактом.

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