На Закарпатье задержали лиц, возможно причастных к стрельбе в Мукачево - СМИ
На Закарпатье в н.п.Нижние Ворота Воловецкого района силовики задержали несколько человек, которые, вероятно, связаны с стрельбой в Мукачево.
Источник: издание Mukachevo.net
Детали: Задержание прошло около 22:00 на посту полиции в Нижних Воротах.
Два автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 направлялись в Закарпатской области.
По информации местного издания, задержание произошло по делу о недавнем стрельбу в Мукачево.
Предыстория:
7 февраля в 10 утра в полицию поступило сообщение о перестрелке на улице Сеченова. Ранения получили двое мужчин.
Депутаты Мукачевского горсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом оказать городу неотложную и действенную правоохранительную помощь.
Они также попросили сменить руководство городского управления полиции на специалистов из других регионов страны.
Глава МВД Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности в Мукачево: к оперативно-профилактической отработке в городе были привлечены оперативники, а также спецназ полиции и Нацгвардии.