Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Закарпатье задержали лиц, возможно причастных к стрельбе в Мукачево - СМИ

Воскресенье, 9 февраля 2020, 06:13

На Закарпатье в н.п.Нижние Ворота Воловецкого района силовики задержали несколько человек, которые, вероятно, связаны с стрельбой в Мукачево.

Источник: издание Mukachevo.net 

Детали: Задержание прошло около 22:00 на посту полиции в Нижних Воротах.

Два автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 направлялись в Закарпатской области.

По информации местного издания, задержание произошло по делу о недавнем стрельбу в Мукачево.

 
 
фото - Mukachevo.net 

Предыстория: 

7 февраля в 10 утра в полицию поступило сообщение о перестрелке на улице Сеченова. Ранения получили двое мужчин.

Депутаты Мукачевского горсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом оказать городу неотложную и действенную правоохранительную помощь. 

Они также попросили сменить руководство городского управления полиции на специалистов из других регионов страны.

Глава МВД Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности в Мукачево: к оперативно-профилактической отработке в городе были привлечены оперативники, а также спецназ полиции и Нацгвардии. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Мукачевополиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Мукачево
В замке "Паланок" вместо венгерского турула поставили Тризуб
В замке "Паланок" вместо венгерского турула установят тризуб
В центре Мукачево демонтировали советский монумент
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: