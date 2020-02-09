На Закарпатье в н.п.Нижние Ворота Воловецкого района силовики задержали несколько человек, которые, вероятно, связаны с стрельбой в Мукачево.

Источник: издание Mukachevo.net

Детали: Задержание прошло около 22:00 на посту полиции в Нижних Воротах.

Два автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 направлялись в Закарпатской области.

По информации местного издания, задержание произошло по делу о недавнем стрельбу в Мукачево.

фото - Mukachevo.net

Предыстория:

7 февраля в 10 утра в полицию поступило сообщение о перестрелке на улице Сеченова. Ранения получили двое мужчин.

Депутаты Мукачевского горсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом оказать городу неотложную и действенную правоохранительную помощь.

Они также попросили сменить руководство городского управления полиции на специалистов из других регионов страны.

Глава МВД Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности в Мукачево: к оперативно-профилактической отработке в городе были привлечены оперативники, а также спецназ полиции и Нацгвардии.