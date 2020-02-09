На Закарпатье в поселке городского типа Нижние Ворота Воловецкого района силовики задержали нескольких человек, которые, вероятно, связаны с стрельбой в Харькове.

Источник: издание mukachevonet

Детали: Задержание прошло около 22:00 на посту полиции в Нижних Воротах.

Два автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 направлялись в Закарпатской области.

По информации местного издания, задержание произошло по делу о недавнем стрельбу в Мукачево.

Что предшествовало: 7 февраля в 10 утра в полицию поступило сообщение о перестрелке на улице Сеченова. Ранения получили двое мужчин.

Депутаты Мукачевского горсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом оказать городу неотложную и действенную правоохранительную помощь.

Они также попросили сменить руководство городского управления полиции на специалистов из других регионов страны.