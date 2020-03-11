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Главные новости вторника и ночи: Кабмин в полном составе, президентство Путина

Среда, 11 марта 2020, 07:00

Кабмин назначил временных министров, Путину открыли путь для переизбрания президентом — новости, что были актуальны 10 марта.

О Кабмине

Правительство возложило временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины на Юрия Полюховича.

Министерство экономики временно возглавил первый заместитель министра Павел Кухта.

Временным министром культуры в Кабмине Шмыгаля стала Светлана Фоменко.

Также Кабинет министров назначил Шубина Виталия исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.

О Путине

Государственная Дума Российской Федерации поддержала поправку к Конституции РФ об обнулении президентских сроков.

Снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе России Владимиру Путину предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше семи тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Квартира в Словакии, "мерседесы" и швейцарские часы: бывший глава Офиса президента Андрей Богдан впервые подал электронную декларацию.

Печерский райсуд Киева избрал для народного депутата от "Евросолидарности" Софии Федине меру пресечения в виде личного обязательства.

Люстрированный прокурор, которого восстановили в должности прокурора Киева Сергей Юлдашев, приступил к исполнению служебных обязанностей.

Авиакомпания Ryanair приостанавливает все внутренние и международные рейсы из или в Италию из-за вспышки коронавируса.

За время распространения коронавируса зарегистрировано 118 745 случаев инфицирования, вылечено 65 740 человек.

Комитет здоровья нации Верховной Рады будет решать рекомендовать ли парламенту отменить медицинскую реформу или нет.

Кабинет министров на своем заседании в среду рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.

Украинская правда

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